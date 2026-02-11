"Українська бронетехніка" розробляє нові модифікації "Новатора" за 30 днів завдяки спрощеним процедурам

Фото: "Українська бронетехніка"

Вітчизняний оборонно-промисловий комплекс демонструє високу швидкість адаптації до потреб фронту, забезпечуючи підготовку нових версій бронеавтомобілів у рекордно стислі терміни. Компанія "Українська бронетехніка" підтвердила здатність створювати та готувати до кодифікації нові модифікації платформи "Новатор" лише за один місяць. Про це повідомляє Defense Express, пише УНН.

Деталі

Така оперативність стала можливою завдяки нарощуванню внутрішніх команд розробників та значному спрощенню бюрократичних процедур з боку Міністерства оборони України.

Бойовим бригадам у лютому виділили понад 4,5 млрд грн на закупівлі дронів і РЕБ - Міноборони

Важливу роль відіграє надійність самої базової платформи "Новатор", яка дозволяє швидко інтегрувати нові рішення без тривалих перевірок фундаментальних вузлів.

Фото: "Українська бронетехніка"

На розробку нової модифікації бронеавтомобіля Новатор потрібно всього приблизно місяць, або лише 30 днів – зазначають у компанії, підкреслюючи свою перевагу над іноземними виробниками з довшими циклами впровадження змін.

За цей короткий строк підприємство встигає провести проєктування, необхідні випробування та підготувати повний пакет документів для офіційної кодифікації. Це дозволяє Силам оборони отримувати техніку, яка максимально відповідає актуальним загрозам на полі бою.

Фото: "Українська бронетехніка"

Окрім бронетехніки, аналогічна швидкість адаптації спостерігається у виробництві безпілотників та засобів РЕБ, що є критичним фактором у сучасній війні.

Еволюція платформи "Новатор" на фронті

З моменту серійного виробництва у 2018 році "Новатор" трансформувався у повноцінну універсальну платформу. На його основі вже створено низку спеціалізованих машин: від транспортного "Новатор-2" до санітарних, командних та піротехнічних версій. Постійний доступ до відгуків військових дозволяє конструкторам вносити покращення в режимі реального часу, що робить українську техніку конкурентоспроможною на міжнародному ринку.

Україна отримає "шахедобійки" Tridon Mk2 за фінансування Швеції та Данії