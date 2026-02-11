$43.030.02
На Харківщині троє маленьких дітей та чоловік загинули під завалами після російського удару
20:12 • 10016 перегляди
Не вважає заборону МОК виправданою: Гераскевич заявив, що не відмовиться від "шолома пам'яті" на Олімпіаді-2026
10 лютого, 17:38 • 13684 перегляди
Українцям віком від 60 років дозволили служити за контрактом. Зеленський підписав указ
10 лютого, 17:08 • 17172 перегляди
Наразі ніхто не може ухвалити рішення щодо повернення коштів, виплачених родині бійця, що вважався загиблим - Лубінець
10 лютого, 16:55 • 16583 перегляди
На Харківщині оголошено надзвичайну ситуацію регіонального рівня в енергосфері - ОВА
Ексклюзив
10 лютого, 15:55 • 15100 перегляди
Американський телеканал Newsmax готується до запуску в Україні: для чого великий медіа-гравець виходить на український ринок
Ексклюзив
10 лютого, 13:08 • 18370 перегляди
"Тарифи не мають бути інструментом соціальної політики": чому підвищення цін на електроенергію - це лише питання часу і необхідний крок для оздоровлення енергоринку
10 лютого, 12:47 • 23635 перегляди
Генштаб підтвердив ураження навчального центру БпЛА, пункту управління дронів підрозділу з "Рубікона" та інших об'єктів окупантів
Ексклюзив
10 лютого, 12:43 • 16026 перегляди
Приватна клініка "INTO SANA" в Одесі може бути причетна до корупційної схеми ухилення від мобілізації військовозобовʼязаними
Ексклюзив
10 лютого, 12:23 • 26387 перегляди
"Дія" змінює форму власності: що означає перехід з держпідприємства в акціонерне товариство і чи в безпеці дані українців
Публікації
Ексклюзиви
"Українська бронетехніка" розробляє нові модифікації "Новатора" за 30 днів завдяки спрощеним процедурам

Київ • УНН

 • 20 перегляди

Компанія "Українська бронетехніка" розробляє нові версії бронеавтомобілів "Новатор" за один місяць. Це стало можливим завдяки спрощенню процедур та надійності базової платформи.

"Українська бронетехніка" розробляє нові модифікації "Новатора" за 30 днів завдяки спрощеним процедурам
Фото: "Українська бронетехніка"

Вітчизняний оборонно-промисловий комплекс демонструє високу швидкість адаптації до потреб фронту, забезпечуючи підготовку нових версій бронеавтомобілів у рекордно стислі терміни. Компанія "Українська бронетехніка" підтвердила здатність створювати та готувати до кодифікації нові модифікації платформи "Новатор" лише за один місяць. Про це повідомляє Defense Express, пише УНН.

Деталі

Така оперативність стала можливою завдяки нарощуванню внутрішніх команд розробників та значному спрощенню бюрократичних процедур з боку Міністерства оборони України.

Бойовим бригадам у лютому виділили понад 4,5 млрд грн на закупівлі дронів і РЕБ - Міноборони10.02.26, 18:17 • 2500 переглядiв

Важливу роль відіграє надійність самої базової платформи "Новатор", яка дозволяє швидко інтегрувати нові рішення без тривалих перевірок фундаментальних вузлів.

Фото:
Фото: "Українська бронетехніка"

На розробку нової модифікації бронеавтомобіля Новатор потрібно всього приблизно місяць, або лише 30 днів

– зазначають у компанії, підкреслюючи свою перевагу над іноземними виробниками з довшими циклами впровадження змін.

За цей короткий строк підприємство встигає провести проєктування, необхідні випробування та підготувати повний пакет документів для офіційної кодифікації. Це дозволяє Силам оборони отримувати техніку, яка максимально відповідає актуальним загрозам на полі бою.

Фото:
Фото: "Українська бронетехніка"

Окрім бронетехніки, аналогічна швидкість адаптації спостерігається у виробництві безпілотників та засобів РЕБ, що є критичним фактором у сучасній війні.

Еволюція платформи "Новатор" на фронті

З моменту серійного виробництва у 2018 році "Новатор" трансформувався у повноцінну універсальну платформу. На його основі вже створено низку спеціалізованих машин: від транспортного "Новатор-2" до санітарних, командних та піротехнічних версій. Постійний доступ до відгуків військових дозволяє конструкторам вносити покращення в режимі реального часу, що робить українську техніку конкурентоспроможною на міжнародному ринку.

Україна отримає "шахедобійки" Tridon Mk2 за фінансування Швеції та Данії04.02.26, 01:38 • 20879 переглядiв

Степан Гафтко

Технології
Техніка
Війна в Україні
Міністерство оборони України