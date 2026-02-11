«Украинская бронетехника» разрабатывает новые модификации «Новатора» за 30 дней благодаря упрощенным процедурам
Компания «Украинская бронетехника» разрабатывает новые версии бронеавтомобилей «Новатор» за один месяц. Это стало возможным благодаря упрощению процедур и надежности базовой платформы.
Отечественный оборонно-промышленный комплекс демонстрирует высокую скорость адаптации к потребностям фронта, обеспечивая подготовку новых версий бронеавтомобилей в рекордно сжатые сроки. Компания "Украинская бронетехника" подтвердила способность создавать и готовить к кодификации новые модификации платформы "Новатор" всего за один месяц. Об этом сообщает Defense Express, пишет УНН.
Такая оперативность стала возможной благодаря наращиванию внутренних команд разработчиков и значительному упрощению бюрократических процедур со стороны Министерства обороны Украины.
Важную роль играет надежность самой базовой платформы "Новатор", которая позволяет быстро интегрировать новые решения без длительных проверок фундаментальных узлов.
На разработку новой модификации бронеавтомобиля Новатор требуется всего примерно месяц, или всего 30 дней
За этот короткий срок предприятие успевает провести проектирование, необходимые испытания и подготовить полный пакет документов для официальной кодификации. Это позволяет Силам обороны получать технику, которая максимально соответствует актуальным угрозам на поле боя.
Помимо бронетехники, аналогичная скорость адаптации наблюдается в производстве беспилотников и средств РЭБ, что является критическим фактором в современной войне.
Эволюция платформы "Новатор" на фронте
С момента серийного производства в 2018 году "Новатор" трансформировался в полноценную универсальную платформу. На его основе уже создан ряд специализированных машин: от транспортного "Новатор-2" до санитарных, командных и пиротехнических версий. Постоянный доступ к отзывам военных позволяет конструкторам вносить улучшения в режиме реального времени, что делает украинскую технику конкурентоспособной на международном рынке.
