«Украинская бронетехника» разрабатывает новые модификации «Новатора» за 30 дней благодаря упрощенным процедурам

Фото: «Украинская бронетехника»

Отечественный оборонно-промышленный комплекс демонстрирует высокую скорость адаптации к потребностям фронта, обеспечивая подготовку новых версий бронеавтомобилей в рекордно сжатые сроки. Компания "Украинская бронетехника" подтвердила способность создавать и готовить к кодификации новые модификации платформы "Новатор" всего за один месяц. Об этом сообщает Defense Express, пишет УНН.

Детали

Такая оперативность стала возможной благодаря наращиванию внутренних команд разработчиков и значительному упрощению бюрократических процедур со стороны Министерства обороны Украины.

Боевым бригадам в феврале выделили более 4,5 млрд грн на закупки дронов и РЭБ - Минобороны

Важную роль играет надежность самой базовой платформы "Новатор", которая позволяет быстро интегрировать новые решения без длительных проверок фундаментальных узлов.

Фото: "Украинская бронетехника"

На разработку новой модификации бронеавтомобиля Новатор требуется всего примерно месяц, или всего 30 дней – отмечают в компании, подчеркивая свое преимущество над иностранными производителями с более длительными циклами внедрения изменений.

За этот короткий срок предприятие успевает провести проектирование, необходимые испытания и подготовить полный пакет документов для официальной кодификации. Это позволяет Силам обороны получать технику, которая максимально соответствует актуальным угрозам на поле боя.

Фото: "Украинская бронетехника"

Помимо бронетехники, аналогичная скорость адаптации наблюдается в производстве беспилотников и средств РЭБ, что является критическим фактором в современной войне.

Эволюция платформы "Новатор" на фронте

С момента серийного производства в 2018 году "Новатор" трансформировался в полноценную универсальную платформу. На его основе уже создан ряд специализированных машин: от транспортного "Новатор-2" до санитарных, командных и пиротехнических версий. Постоянный доступ к отзывам военных позволяет конструкторам вносить улучшения в режиме реального времени, что делает украинскую технику конкурентоспособной на международном рынке.

Украина получит "шахедобойки" Tridon Mk2 при финансировании Швеции и Дании