Українка Меркушина виграла юніорський чемпіонат світу з біатлону у масстарті-60
Київ • УНН
Загалом у кар’єрі Меркушини шість медалей юніорських чемпіонатів світу (2 золоті, 1 срібна, 3 бронзові). Для збірної України ця перемога стала четвертою на поточному турнірі.
Українська біатлоністка Олександра Меркушина здобула золоту медаль у гонці з масовим стартом-60 на юніорському чемпіонаті світу, що триває в німецькому Арбері. Для Меркушиної це вже друга нагорода на цьогорічному турнірі: раніше спортсменка виграла "срібло" в індивідуальній гонці, передає УНН з посиланням на НОК.
Деталі
Після другої стрільби Меркушина вийшла в лідери та фінішувала першою, випередивши найближчу суперницю з Латвії майже на 20 секунд. Хоча українка припустилася трьох промахів на вогневих рубежах, вона показала найвищу швидкострільність серед учасниць та третій результат по швидкості ходу на дистанції.
Додамо
Для Олександри це вже друга медаль на цьогорічному чемпіонаті: раніше вона здобула "срібло" в індивідуальній гонці. Крім того, перемога у масстарті-60 стала її третьою поспіль на юніорських світових першостях у цій дисципліні — після "золота" 2024 року та "бронзи" 2025-го.
Загалом у кар’єрі Меркушини шість медалей юніорських чемпіонатів світу (2 золоті, 1 срібна, 3 бронзові). Для збірної України ця перемога стала четвертою на поточному турнірі (1 золото, 2 срібла, 1 бронза), і наразі команда посідає четверте місце у медальному заліку.
Україна відкрила лік медалям на Євро-2026: Меркушина виборола золото в біатлоні28.01.26, 19:15 • 3963 перегляди