Українка Меркушина виграла юніорський чемпіонат світу з біатлону у масстарті-60

13:05 • 1620 перегляди
Переговори Україна-США-рф тривають, і найближчими тижнями очікується додатковий прогрес - Віткофф
12:50 • 4516 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані
12:20 • 4800 перегляди
Уряд взявся за питання підвищення цін на ринку пального - Свириденко назвала кроки
11:26 • 11722 перегляди
Politico: у ЄС "потопили" модель для прискореного вступу України
10:48 • 12911 перегляди
Зеленський повідомив про другий етап обміну - з російського полону повертаються ще 300 українських захисниківPhoto
09:57 • 15130 перегляди
Українцям не варто їхати до Угорщини - МЗС випустило рекомендації після затримання інкасаторських авто
09:32 • 16311 перегляди
Міжнародні резерви України "схудли" на 5% - НБУ каже, через продаж валюти і виплату боргу
Ексклюзив
09:22 • 15101 перегляди
Ціни на гречку та чи вистачить запасів, щоб дочекатись нового врожаю - прогноз
6 березня, 07:00 • 13634 перегляди
США і Катар обговорюють придбання українських дронів-перехоплювачів проти іранських "шахедів" - Reuters
5 березня, 23:07 • 20923 перегляди
Сибіга звинуватив угорську владу у захопленні сімох українських заручників та пограбуванні Ощадбанку
Вчені успішно виростили нут у симульованому місячному ґрунті для майбутніх космічних місійPhoto6 березня, 04:00 • 14983 перегляди
Ціни на нафту продемонстрували рекордне тижневе зростання через ескалацію на Близькому СходіPhoto6 березня, 04:18 • 17032 перегляди
Іран заявив про знищення американського винищувача F-15E та масштабний ракетний обстріл6 березня, 04:50 • 21199 перегляди
В Угорщині заявили, що затримали українців з інкасаторськими авто у справі про "відмивання грошей"09:52 • 10047 перегляди
Куди піти у Києві на вихідних - анонси заходів09:52 • 16843 перегляди
Замовні кримінальні провадження шкодять репутації українських компаній на міжнародній арені13:09 • 1128 перегляди
Шалені ціни на пальне у Європі - що відбувається з ринком через війну в Ірані12:50 • 4516 перегляди
Сайт StopOdrex з історіями пацієнтів скандальної клініки Odrex відновив роботу 11:16 • 9026 перегляди
Куди піти у Києві на вихідних - анонси заходів09:52 • 16978 перегляди
Корисні, смачні та швидкі у приготуванні - кулінарні заготовки, які полегшать життяPhoto5 березня, 14:41 • 40532 перегляди
Українка Меркушина виграла юніорський чемпіонат світу з біатлону у масстарті-60

Київ • УНН

 • 42 перегляди

Загалом у кар’єрі Меркушини шість медалей юніорських чемпіонатів світу (2 золоті, 1 срібна, 3 бронзові). Для збірної України ця перемога стала четвертою на поточному турнірі.

Українка Меркушина виграла юніорський чемпіонат світу з біатлону у масстарті-60

Українська біатлоністка Олександра Меркушина здобула золоту медаль у гонці з масовим стартом-60 на юніорському чемпіонаті світу, що триває в німецькому Арбері. Для Меркушиної це вже друга нагорода на цьогорічному турнірі: раніше спортсменка виграла "срібло" в індивідуальній гонці, передає УНН з посиланням на НОК.

Деталі

Після другої стрільби Меркушина вийшла в лідери та фінішувала першою, випередивши найближчу суперницю з Латвії майже на 20 секунд. Хоча українка припустилася трьох промахів на вогневих рубежах, вона показала найвищу швидкострільність серед учасниць та третій результат по швидкості ходу на дистанції.

Додамо

Для Олександри це вже друга медаль на цьогорічному чемпіонаті: раніше вона здобула "срібло" в індивідуальній гонці. Крім того, перемога у масстарті-60 стала її третьою поспіль на юніорських світових першостях у цій дисципліні — після "золота" 2024 року та "бронзи" 2025-го.

Загалом у кар’єрі Меркушини шість медалей юніорських чемпіонатів світу (2 золоті, 1 срібна, 3 бронзові). Для збірної України ця перемога стала четвертою на поточному турнірі (1 золото, 2 срібла, 1 бронза), і наразі команда посідає четверте місце у медальному заліку.

Україна відкрила лік медалям на Євро-2026: Меркушина виборола золото в біатлоні28.01.26, 19:15 • 3963 перегляди

Станіслав Кармазін

Спорт
Золото
Латвія
Німеччина
Україна