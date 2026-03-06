Украинка Меркушина выиграла юниорский чемпионат мира по биатлону в масс-старте-60
Киев • УНН
Украинская биатлонистка Александра Меркушина завоевала золотую медаль в гонке с массовым стартом-60 на юниорском чемпионате мира, который проходит в немецком Арбере. Для Меркушиной это уже вторая награда на нынешнем турнире: ранее спортсменка выиграла "серебро" в индивидуальной гонке, передает УНН со ссылкой на НОК.
Детали
После второй стрельбы Меркушина вышла в лидеры и финишировала первой, опередив ближайшую соперницу из Латвии почти на 20 секунд. Хотя украинка допустила три промаха на огневых рубежах, она показала самую высокую скорострельность среди участниц и третий результат по скорости хода на дистанции.
Добавим
Для Александры это уже вторая медаль на нынешнем чемпионате: ранее она завоевала "серебро" в индивидуальной гонке. Кроме того, победа в масс-старте-60 стала ее третьей подряд на юниорских мировых первенствах в этой дисциплине — после "золота" 2024 года и "бронзы" 2025-го.
Всего в карьере Меркушиной шесть медалей юниорских чемпионатов мира (2 золотые, 1 серебряная, 3 бронзовые). Для сборной Украины эта победа стала четвертой на текущем турнире (1 золото, 2 серебра, 1 бронза), и сейчас команда занимает четвертое место в медальном зачете.
