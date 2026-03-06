$43.810.09
13:05 • 1626 просмотра
Переговоры Украина-США-рф продолжаются, и в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс - Уиткофф
12:50 • 4528 просмотра
Безумные цены на топливо в Европе - что происходит с рынком из-за войны в Иране
12:20 • 4804 просмотра
Правительство занялось вопросом повышения цен на рынке горючего - Свириденко назвала шаги
11:26 • 11725 просмотра
Politico: в ЕС "потопили" модель для ускоренного вступления Украины
10:48 • 12914 просмотра
Зеленский сообщил о втором этапе обмена - из российского плена возвращаются еще 300 украинских защитниковPhoto
09:57 • 15130 просмотра
Украинцам не стоит ехать в Венгрию - МИД выпустил рекомендации после задержания инкассаторских авто
09:32 • 16312 просмотра
Международные резервы Украины "похудели" на 5% - НБУ говорит, из-за продажи валюты и выплаты долга
Эксклюзив
09:22 • 15103 просмотра
Цены на гречку и хватит ли запасов, чтобы дождаться нового урожая – прогноз
6 марта, 07:00 • 13634 просмотра
США и Катар обсуждают приобретение украинских дронов-перехватчиков против иранских "шахедов" - Reuters
5 марта, 23:07 • 20923 просмотра
Сибига обвинил венгерские власти в захвате семерых украинских заложников и ограблении Ощадбанка
Украинка Меркушина выиграла юниорский чемпионат мира по биатлону в масс-старте-60

Киев • УНН

 • 52 просмотра

Всего в карьере Меркушиной шесть медалей юниорских чемпионатов мира (2 золотые, 1 серебряная, 3 бронзовые). Для сборной Украины эта победа стала четвертой на текущем турнире.

Украинка Меркушина выиграла юниорский чемпионат мира по биатлону в масс-старте-60

Украинская биатлонистка Александра Меркушина завоевала золотую медаль в гонке с массовым стартом-60 на юниорском чемпионате мира, который проходит в немецком Арбере. Для Меркушиной это уже вторая награда на нынешнем турнире: ранее спортсменка выиграла "серебро" в индивидуальной гонке, передает УНН со ссылкой на НОК.

Детали

После второй стрельбы Меркушина вышла в лидеры и финишировала первой, опередив ближайшую соперницу из Латвии почти на 20 секунд. Хотя украинка допустила три промаха на огневых рубежах, она показала самую высокую скорострельность среди участниц и третий результат по скорости хода на дистанции.

Добавим

Для Александры это уже вторая медаль на нынешнем чемпионате: ранее она завоевала "серебро" в индивидуальной гонке. Кроме того, победа в масс-старте-60 стала ее третьей подряд на юниорских мировых первенствах в этой дисциплине — после "золота" 2024 года и "бронзы" 2025-го.

Всего в карьере Меркушиной шесть медалей юниорских чемпионатов мира (2 золотые, 1 серебряная, 3 бронзовые). Для сборной Украины эта победа стала четвертой на текущем турнире (1 золото, 2 серебра, 1 бронза), и сейчас команда занимает четвертое место в медальном зачете.

