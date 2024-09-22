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Україна здобула перше "золото" на чемпіонаті світу з веслування в Хорватії

Україна здобула перше "золото" на чемпіонаті світу з веслування в Хорватії

Київ • УНН

 • 21707 перегляди

Людмила Бабак стала чемпіонкою світу з веслування на каное-одиночці на дистанції 15,4 км. Олена Циганкова виборола "бронзу" в цій же дисципліні, забезпечивши Україні подвійний п'єдестал.

Україна здобула перше "золото" на чемпіонаті світу з веслування в Хорватії. Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України, передає УНН.

Деталі

На чемпіонаті світу з веслування на байдарках і каное (марафон) у хорватському місті Меткович Україна здобула своє перше "золото" та другий подвійний п'єдестал.

У дисципліні каное-одиночка на дистанції 15,4 км Людмила Бабак стала чемпіонкою світу, фінішувавши з часом 01:21:33.44. Її партнерка по команді Олена Циганкова виборола "бронзу" з результатом 01:23:11.79. Комплекс українок на п'єдесталі доповнила угорська спортсменка Жофія Кішбан, яка посіла друге місце з часом 01:22:27.61.

Нагадаємо, що напередодні Людмила Бабак виборола срібну медаль на короткій дистанції, а Олена Циганкова - "бронзову".

Україна перемогла Афганістан і вийшла плей-оф чемпіонату світу з футзалу21.09.24, 21:49 • 29133 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

Спорт
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