Україна здобула перше "золото" на чемпіонаті світу з веслування в Хорватії
Київ • УНН
Людмила Бабак стала чемпіонкою світу з веслування на каное-одиночці на дистанції 15,4 км. Олена Циганкова виборола "бронзу" в цій же дисципліні, забезпечивши Україні подвійний п'єдестал.
Україна здобула перше "золото" на чемпіонаті світу з веслування в Хорватії. Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України, передає УНН.
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На чемпіонаті світу з веслування на байдарках і каное (марафон) у хорватському місті Меткович Україна здобула своє перше "золото" та другий подвійний п'єдестал.
У дисципліні каное-одиночка на дистанції 15,4 км Людмила Бабак стала чемпіонкою світу, фінішувавши з часом 01:21:33.44. Її партнерка по команді Олена Циганкова виборола "бронзу" з результатом 01:23:11.79. Комплекс українок на п'єдесталі доповнила угорська спортсменка Жофія Кішбан, яка посіла друге місце з часом 01:22:27.61.
Нагадаємо, що напередодні Людмила Бабак виборола срібну медаль на короткій дистанції, а Олена Циганкова - "бронзову".
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