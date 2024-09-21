Україна перемогла Афганістан і вийшла плей-оф чемпіонату світу з футзалу
Київ • УНН
Збірна України з рахунком 4:1 перемогла Афганістан у груповому етапі чемпіонату світу з футзалу. Посівши друге місце в групі, українці вийшли в 1/8 фіналу, де зустрінуться з Нідерландами 24 вересня.
Україна перемогла Афганістан і вийшла в плей-оф чемпіонату світу з футзалу. Про це повідомляє Українська Асоціація Футболу, передає УНН.
Деталі
Збірна України завершила груповий етап чемпіонату світу з впевненою перемогою над командою Афганістану з рахунком 4:1. Завдяки цьому результату Україна посіла друге місце в своїй групі та гарантувала собі вихід до 1/8 фіналу турніру.
У плей-оф українцям протистоятиме збірна Нідерландів, яка також завершила груповий етап на другій позиції у групі А.
Матч Україна – Нідерланди відбудеться 24 вересня, і стане вирішальним кроком на шляху до чвертьфіналу світової першості.
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