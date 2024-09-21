Украина победила Афганистан и вышла в плей-офф чемпионата мира по футзалу. Об этом сообщает Украинская Ассоциация Футбола, передает УНН.

Детали

Сборная Украины завершила групповой этап чемпионата мира с уверенной победой над командой Афганистана со счетом 4:1. Благодаря этому результату Украина заняла второе место в своей группе и гарантировала себе выход в 1/8 финала турнира.

В плей-офф украинцам будет противостоять сборная Нидерландов, которая также завершила групповой этап на второй позиции в группе А.

Матч Украина -- Нидерланды состоится 24 сентября, и станет решающим шагом на пути к четвертьфиналу мирового первенства.

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