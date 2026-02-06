Україна затвердила стратегію щодо Антарктики, Арктики та Світового океану - МЗС

Уряд України схвалив стратегію щодо Антарктики, Арктики та Світового океану. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ, інформує УНН.

Зазначається, що ініціатива МЗС щодо розробки та ухвалення Стратегії була підтримана Президентом України Володимиром Зеленським та стала можливою завдяки активній співпраці з причетними міністерствами та відомствами, зокрема Національним Антарктичним науковим Центром.

Символічно, що він ухвалений саме в цю дату. Рівно 30 років тому, 6 лютого 1996 року, прапор України був вперше офіційно піднятий над антарктичною станцією "Академік Вернадський", яку Україна отримала від Великої Британії. Саме тоді Україна увійшла до кола трьох десятків країн, які мають присутність на Антарктичному континенті та відповідні спроможності наукових досліджень

За його словами, ухвалення Стратегії в день 30-ї річниці офіційного відкриття Української антарктичної станції "Академік Вернадський" засвідчує глобальну роль нашої держави, яка активно працює в полярних регіонах та робить внесок у розвиток науки, досліджень клімату, біології та геофізики.

Систематична присутність нашої держави в регіонах Антарктики, Арктики та Світового океану має важливе стратегічне та геополітичне значення. Вона створює додаткові зовнішньополітичні інструменти, зміцнює національну безпеку України, посилює позиції нашої держави на світовій арені, сприяє протидії агресивній політиці РФ у цих регіонах

Сибіга наголосив, що реалізація завдань, визначених Стратегією на наступні десять років дозволить посилити позицію України в Антарктиці та розпочати активну діяльність в Арктиці.

Ухвалення окремого стратегічного документу ставить Україну в ряд країн, які нещодавно ухвалили та впроваджують аналогічні полярні стратегії, зокрема Польщі, Німеччини, Франції та Нідерландів. Стратегія також сприятиме освоєнню живих ресурсів Світового Океану та покладів металевих корекцій на дні Світового Океану в довгостроковій перспективі