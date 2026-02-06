Україна затвердила стратегію щодо Антарктики, Арктики та Світового океану - МЗС

$43.140.03
Ексклюзив
16:55 • 7814 перегляди
6 лютого, 14:58 • 13577 перегляди
У НБУ не виключають, що після опалювального сезону зростуть тарифи на світло та інші компослуги
Ексклюзив
16:00 • 13086 перегляди
Комп’ютерні окуляри: реальний захист чи вдалий маркетинг
6 лютого, 14:58 • 13577 перегляди
6 лютого, 09:41 • 17464 перегляди
Чи готова Україна до старту Олімпіади: що відомо про стан команди перед першими змаганнями
6 лютого, 14:54 • 12670 перегляди
5 лютого, 15:05 • 65803 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 16500 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
6 лютого, 12:09 • 11612 перегляди
Зеленський вважає незадовільною роботу Повітряних сил у деяких регіонах: обговорив рішення для покращення збиття "шахедів"
Ексклюзив
6 лютого, 11:00 • 24897 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
6 лютого, 09:41 • 17464 перегляди
Чи готова Україна до старту Олімпіади: що відомо про стан команди перед першими змаганнями
6 лютого, 09:02 • 20102 перегляди
Міжнародні резерви України оновили історичний максимум і сягнули $57,7 млрд
Ексклюзив
5 лютого, 15:05 • 65803 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 16500 перегляди
Гральне минуле і російський слід: хто насправді стоїть за клінікою OdrexPhoto6 лютого, 11:15 • 23715 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
6 лютого, 11:00 • 24897 перегляди
Укрзалізниця запроваджує динамічні ціни на люкс-квитки та нові правила повернення коштів5 лютого, 20:38 • 35964 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
5 лютого, 15:05 • 65803 перегляди
Україна затвердила стратегію щодо Антарктики, Арктики та Світового океану - МЗС

Київ • УНН

 • 32 перегляди

Уряд України схвалив стратегію щодо Антарктики, Арктики та Світового океану. Це сталося у 30-ту річницю підняття прапора України над станцією "Академік Вернадський".

Україна затвердила стратегію щодо Антарктики, Арктики та Світового океану - МЗС

Уряд України схвалив стратегію щодо Антарктики, Арктики та Світового океану. Про це повідомляє Міністерство закордонних справ, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що ініціатива МЗС щодо розробки та ухвалення Стратегії була підтримана Президентом України Володимиром Зеленським та стала можливою завдяки активній співпраці з причетними міністерствами та відомствами, зокрема Національним Антарктичним науковим Центром. 

Символічно, що він ухвалений саме в цю дату. Рівно 30 років тому, 6 лютого 1996 року, прапор України був вперше офіційно піднятий над антарктичною станцією "Академік Вернадський", яку Україна отримала від Великої Британії. Саме тоді Україна увійшла до кола трьох десятків країн, які мають присутність на Антарктичному континенті та відповідні спроможності наукових досліджень

- зазначив голова МЗС Андрій Сибіга.

За його словами, ухвалення Стратегії в день 30-ї річниці офіційного відкриття Української антарктичної станції "Академік Вернадський" засвідчує глобальну роль нашої держави, яка активно працює в полярних регіонах та робить внесок у розвиток науки, досліджень клімату, біології та геофізики.

Систематична присутність нашої держави в регіонах Антарктики, Арктики та Світового океану має важливе стратегічне та геополітичне значення. Вона створює додаткові зовнішньополітичні інструменти, зміцнює національну безпеку України, посилює позиції нашої держави на світовій арені, сприяє протидії агресивній політиці РФ у цих регіонах

– заявив міністр.

30-та українська експедиція вирушила до Антарктики: рекордна кількість жінок у команді08.03.25, 18:53 • 34861 перегляд

Сибіга наголосив, що реалізація завдань, визначених Стратегією на наступні десять років дозволить посилити позицію України в Антарктиці та розпочати активну діяльність в Арктиці.

Ухвалення окремого стратегічного документу ставить Україну в ряд країн, які нещодавно ухвалили та впроваджують аналогічні полярні стратегії, зокрема Польщі, Німеччини, Франції та Нідерландів. Стратегія також сприятиме освоєнню живих ресурсів Світового Океану та покладів металевих корекцій на дні Світового Океану в довгостроковій перспективі

- йдеться у повідомленні.

Як сказав Сибіга, такі кроки демонструють "нашу зрілість як держави, яка грає "в довгу" в стратегічних регіонах і напрямах.

"Така сталість, продуманість та довгостроковість зовнішньої політики критично важлива як для протидії агресору, так і для захисту стратегічних національних інтересів України в довгостроковій перспективі", – резюмував глава МЗС.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський поспілкувався онлайн з учасниками 30-ї Української антарктичної експедиції та привітав їх із 30-річчям від дня, коли державний прапор України було піднято на антарктичній станції "Академік Вернадський".

Україна розробила стратегію щодо Арктики, Антарктики та Світового океану - Сибіга21.07.25, 18:09 • 4035 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

