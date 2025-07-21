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Україна розробила стратегію щодо Арктики, Антарктики та Світового океану - Сибіга

Київ • УНН

 • 664 перегляди

Міністерство закордонних справ України вперше ініціювало та підготувало стратегію України щодо Арктики, Антарктики та Світового океану. Це дозволить гарантувати голос України у глобальних процесах.

Україна розробила стратегію щодо Арктики, Антарктики та Світового океану - Сибіга

Міністерство закордонних справ України вперше ініціювало та підготувало стратегію України щодо Арктики, Антарктики та Світового океану. Про це заявив глава МЗС Андрій Сибіга, передає УНН.

Це дозволить в майбутньому гарантувати наш голос у глобальних процесах 

- зазначив Сибіга.

росія мілітаризує Арктику під виглядом науки: у ГУР розповіли про плани Кремля18.06.25, 10:19 • 2883 перегляди

Раніше

Глава МЗС України Андрій Сибіга заявив про плани відкриття понад 10 нових консульських установ до кінця цього року.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Політика
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