Україна розробила стратегію щодо Арктики, Антарктики та Світового океану - Сибіга
Київ • УНН
Міністерство закордонних справ України вперше ініціювало та підготувало стратегію України щодо Арктики, Антарктики та Світового океану. Це дозволить гарантувати голос України у глобальних процесах.
Міністерство закордонних справ України вперше ініціювало та підготувало стратегію України щодо Арктики, Антарктики та Світового океану. Про це заявив глава МЗС Андрій Сибіга, передає УНН.
Це дозволить в майбутньому гарантувати наш голос у глобальних процесах
росія мілітаризує Арктику під виглядом науки: у ГУР розповіли про плани Кремля18.06.25, 10:19 • 2883 перегляди
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Глава МЗС України Андрій Сибіга заявив про плани відкриття понад 10 нових консульських установ до кінця цього року.