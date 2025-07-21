Україна розробила стратегію щодо Арктики, Антарктики та Світового океану - Сибіга

Міністерство закордонних справ України вперше ініціювало та підготувало стратегію України щодо Арктики, Антарктики та Світового океану. Про це заявив глава МЗС Андрій Сибіга, передає УНН.

Це дозволить в майбутньому гарантувати наш голос у глобальних процесах - зазначив Сибіга.

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