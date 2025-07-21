Украина разработала стратегию по Арктике, Антарктике и Мировому океану - Сибига
Киев • УНН
Министерство иностранных дел Украины впервые инициировало и подготовило стратегию Украины по Арктике, Антарктике и Мировому океану. Это позволит гарантировать голос Украины в глобальных процессах.
Министерство иностранных дел Украины впервые инициировало и подготовило стратегию Украины по Арктике, Антарктике и Мировому океану. Об этом заявил глава МИД Андрей Сибига, передает УНН.
Это позволит в будущем гарантировать наш голос в глобальных процессах
россия милитаризует Арктику под видом науки: в ГУР рассказали о планах Кремля18.06.25, 10:19 • 2883 просмотра
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Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил о планах открытия более 10 новых консульских учреждений до конца этого года.