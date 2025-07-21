Украина разработала стратегию по Арктике, Антарктике и Мировому океану - Сибига

Министерство иностранных дел Украины впервые инициировало и подготовило стратегию Украины по Арктике, Антарктике и Мировому океану. Об этом заявил глава МИД Андрей Сибига, передает УНН.

Это позволит в будущем гарантировать наш голос в глобальных процессах - отметил Сибига.

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