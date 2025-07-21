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Украина разработала стратегию по Арктике, Антарктике и Мировому океану - Сибига

Киев • УНН

 • 656 просмотра

Министерство иностранных дел Украины впервые инициировало и подготовило стратегию Украины по Арктике, Антарктике и Мировому океану. Это позволит гарантировать голос Украины в глобальных процессах.

Украина разработала стратегию по Арктике, Антарктике и Мировому океану - Сибига

Министерство иностранных дел Украины впервые инициировало и подготовило стратегию Украины по Арктике, Антарктике и Мировому океану. Об этом заявил глава МИД Андрей Сибига, передает УНН.

Это позволит в будущем гарантировать наш голос в глобальных процессах 

- отметил Сибига.

россия милитаризует Арктику под видом науки: в ГУР рассказали о планах Кремля18.06.25, 10:19 • 2883 просмотра

Ранее

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил о планах открытия более 10 новых консульских учреждений до конца этого года.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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