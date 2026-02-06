Украина утвердила стратегию по Антарктике, Арктике и Мировому океану - МИД

Правительство Украины одобрило стратегию по Антарктике, Арктике и Мировому океану. Об этом сообщает Министерство иностранных дел, информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что инициатива МИД по разработке и принятию Стратегии была поддержана Президентом Украины Владимиром Зеленским и стала возможной благодаря активному сотрудничеству с причастными министерствами и ведомствами, в частности Национальным Антарктическим научным Центром.

Символично, что он принят именно в эту дату. Ровно 30 лет назад, 6 февраля 1996 года, флаг Украины был впервые официально поднят над антарктической станцией "Академик Вернадский", которую Украина получила от Великобритании. Именно тогда Украина вошла в круг трех десятков стран, имеющих присутствие на Антарктическом континенте и соответствующие возможности научных исследований - отметил глава МИД Андрей Сибига.

По его словам, принятие Стратегии в день 30-й годовщины официального открытия Украинской антарктической станции "Академик Вернадский" свидетельствует о глобальной роли нашего государства, которое активно работает в полярных регионах и вносит вклад в развитие науки, исследований климата, биологии и геофизики.

Систематическое присутствие нашего государства в регионах Антарктики, Арктики и Мирового океана имеет важное стратегическое и геополитическое значение. Оно создает дополнительные внешнеполитические инструменты, укрепляет национальную безопасность Украины, усиливает позиции нашего государства на мировой арене, способствует противодействию агрессивной политике РФ в этих регионах – заявил министр.

Сибига подчеркнул, что реализация задач, определенных Стратегией на следующие десять лет, позволит усилить позицию Украины в Антарктике и начать активную деятельность в Арктике.

Принятие отдельного стратегического документа ставит Украину в ряд стран, которые недавно приняли и внедряют аналогичные полярные стратегии, в частности Польши, Германии, Франции и Нидерландов. Стратегия также будет способствовать освоению живых ресурсов Мирового Океана и залежей металлических коррекций на дне Мирового Океана в долгосрочной перспективе - говорится в сообщении.

Как сказал Сибига, такие шаги демонстрируют "нашу зрелость как государства, которое играет "в долгую" в стратегических регионах и направлениях.

"Такая постоянство, продуманность и долгосрочность внешней политики критически важна как для противодействия агрессору, так и для защиты стратегических национальных интересов Украины в долгосрочной перспективе", – резюмировал глава МИД.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский пообщался онлайн с участниками 30-й Украинской антарктической экспедиции и поздравил их с 30-летием со дня, когда государственный флаг Украины был поднят на антарктической станции "Академик Вернадский".

