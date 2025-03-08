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30-я украинская экспедиция отправилась в Антарктику: рекордное количество женщин в команде

Киев • УНН

 • 34741 просмотра

13 украинских полярников, среди которых 4 женщины, отправились на станцию "Академик Вернадский" для годовой экспедиции. Команда будет проводить научные исследования и отметит 30-летие передачи станции Украине.

30-я украинская экспедиция отправилась в Антарктику: рекордное количество женщин в команде

30-я Украинская антарктическая экспедиция стартовала: сегодня, 8 марта 2025 года, ее участники выехали из Киева на станцию "Академик Вернадский", передает УНН со ссылкой на Национальный антарктический научный центр.

Автобусом участники доберутся до Польши, а оттуда самолетами — в Южную Америку. Затем на борту нашего ледокола "Ноосфера" отправятся в Антарктику через самый бурный в мире пролив Дрейка.

На "Вернадском" 30-я УАЭ должна заменить предыдущую годовую экспедицию и проработать до апреля 2026 года.

Символично, что команда начинает свой путь в Международный день борьбы за права женщин, ведь в 30-й УАЭ, как и в предыдущей 29-й, рекордное количество женщин — четверо. Более того, эта экспедиция — юбилейная, и в следующем году будет отмечать на станции 30-летие ее передачи Украине от Великобритании. Мы гордимся тем, что, несмотря на все сложности и полномасштабную войну, продолжаем участвовать в мировой науке 

- отметил директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий.

В 30-й УАЭ - 13 участников: 8 ученых, врач, повар, системный администратор, системный механик и дизелист-электрик (именной состав мы публиковали ранее).

Они будут проводить геофизические, метеорологические и биологические исследования, а также поддерживать инфраструктуру станции.

Возглавил команду опытный полярник, метеоролог Александр Полудень. Он едет зимовать в Антарктику в шестой раз.

Перед отправкой экспедиция сделала традиционное фото у памятника Михаилу Грушевскому, хотя он сейчас и окружен защитной конструкцией.

"Желаем нашим полярникам хорошей дороги, легких взлетов и мягких посадок и спокойного Дрейка. Надеемся, что через год они вернутся в мирную независимую Украину. И, конечно, с нетерпением ждем возвращения домой участников 29-й экспедиции", - отметили в НАНЦ.

Фото: Synhaewsky Ruslan

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