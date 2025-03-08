30-я украинская экспедиция отправилась в Антарктику: рекордное количество женщин в команде

30-я Украинская антарктическая экспедиция стартовала: сегодня, 8 марта 2025 года, ее участники выехали из Киева на станцию "Академик Вернадский", передает УНН со ссылкой на Национальный антарктический научный центр.

Автобусом участники доберутся до Польши, а оттуда самолетами — в Южную Америку. Затем на борту нашего ледокола "Ноосфера" отправятся в Антарктику через самый бурный в мире пролив Дрейка.

На "Вернадском" 30-я УАЭ должна заменить предыдущую годовую экспедицию и проработать до апреля 2026 года.

Символично, что команда начинает свой путь в Международный день борьбы за права женщин, ведь в 30-й УАЭ, как и в предыдущей 29-й, рекордное количество женщин — четверо. Более того, эта экспедиция — юбилейная, и в следующем году будет отмечать на станции 30-летие ее передачи Украине от Великобритании. Мы гордимся тем, что, несмотря на все сложности и полномасштабную войну, продолжаем участвовать в мировой науке