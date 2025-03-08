30-та українська експедиція вирушила до Антарктики: рекордна кількість жінок у команді
Київ • УНН
13 українських полярників, серед яких 4 жінки, вирушили на станцію "Академік Вернадський" для річної експедиції. Команда проводитиме наукові дослідження та відзначить 30-річчя передачі станції Україні.
30-та Українська антарктична експедиція стартувала: сьогодні, 8 березня 2025 року, її учасники та учасниці виїхали з Києва на станцію "Академік Вернадський", передає УНН із посиланням на Національний антарктичний науковий центр.
Автобусом учасники дістануться Польщі, а звідти літаками — Південної Америки. Потім на борту нашого криголама "Ноосфера" вирушать до Антарктики через найбурхливішу в світі протоку Дрейка.
На "Вернадському" 30-та УАЕ має замінити попередню річну експедицію та пропрацювати до квітня 2026-го.
Символічно, що команда починає свій шлях в Міжнародний день боротьби за права жінок, адже в 30-й УАЕ, як і в попередній 29-й, рекордна кількість жінок — четверо. Ба більше, ця експедиція — ювілейна, і наступного року відзначатиме на станції 30-ліття її передачі Україні від Великої Британії. Пишаємося, що попри всі складнощі та повномасштабну війну продовжуємо брати участь у світовій науці
У 30-й УАЕ — 13 учасників та учасниць: 8 вчених, лікарка, кухарка, сисадмін, системний механік та дизеліст-електрик (поіменний склад ми публікували раніше).
Вони проводитимуть геофізичні, метеорологічні та біологічні дослідження, а також підтримуватимуть інфраструктуру станції.
Очолив команду досвідчений полярник, метеоролог Олександр Полудень. Він їде зимувати в Антарктику вшосте.
Перед відправкою експедиція зробила традиційне фото біля пам'ятника Михайлу Грушевському, хоч він зараз й оточений захисною спорудою.
"Бажаємо нашим полярникам та полярницям гарної дороги, легких злетів та м'яких посадок і спокійного Дрейка. Сподіваємося, що за рік вони повернуться в мирну незалежну Україну. Та, звісно, з нетерпінням чекаємо приїзду додому учасників та учасниць 29-ї експедиції", - відзначили в НАНЦ.
Фото: Synhaewsky Ruslan