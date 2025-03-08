30-та українська експедиція вирушила до Антарктики: рекордна кількість жінок у команді

30-та Українська антарктична експедиція стартувала: сьогодні, 8 березня 2025 року, її учасники та учасниці виїхали з Києва на станцію "Академік Вернадський", передає УНН із посиланням на Національний антарктичний науковий центр.

Автобусом учасники дістануться Польщі, а звідти літаками — Південної Америки. Потім на борту нашого криголама "Ноосфера" вирушать до Антарктики через найбурхливішу в світі протоку Дрейка.

На "Вернадському" 30-та УАЕ має замінити попередню річну експедицію та пропрацювати до квітня 2026-го.

Символічно, що команда починає свій шлях в Міжнародний день боротьби за права жінок, адже в 30-й УАЕ, як і в попередній 29-й, рекордна кількість жінок — четверо. Ба більше, ця експедиція — ювілейна, і наступного року відзначатиме на станції 30-ліття її передачі Україні від Великої Британії. Пишаємося, що попри всі складнощі та повномасштабну війну продовжуємо брати участь у світовій науці