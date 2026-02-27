Україна закликала Ботсвану офіційно порушити питання вербування її громадян для війни рф

Україна відреагувала на заяву Міністерства міжнародних відносин Республіки Ботсвана щодо повідомлень про можливе вербування громадян цієї країни для участі у війні росії проти України. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, передає УНН.

Україна взяла до уваги заяву, оприлюднену Міністерством міжнародних відносин Республіки Ботсвана 26 лютого, щодо повідомлень про громадян Ботсвани, завербованих для участі у війні росії проти України

За його словами, українська сторона позитивно оцінює кроки уряду Ботсвани з перевірки цієї інформації.

Ми вітаємо зусилля уряду Ботсвани щодо взаємодії з відповідними органами. Україна залишається відкритою до двостороннього діалогу з цього питання

Сибіга закликав ботсванську сторону діяти відповідно до усталеної дипломатичної практики.

Ми закликаємо Міністерство міжнародних відносин Ботсвани офіційно порушити це питання перед українською стороною відповідно до усталеної практики Ботсвани проводити консультації з усіма зацікавленими сторонами

Глава МЗС також заявив про готовність надати додаткову інформацію.

Ми готові надати наявну інформацію та оцінки, що базуються на наших розвідувальних даних, які можуть доповнити інформацію, отриману з інших джерел

Водночас міністр наголосив на незмінності позиції України щодо участі іноземців у війні на боці рф.

Позиція України залишається незмінною: участь іноземних громадян у агресивній війні росії має серйозні й часто фатальні наслідки. Крім того, участь громадян Ботсвани в іноземних збройних конфліктах як найманців заборонена національним законодавством Ботсвани