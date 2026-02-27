$43.210.03
Ексклюзив
11:15 • 11020 перегляди
Законодавство щодо Defence City потребує корекції: ринок закликає удосконалити критерії включення резидентів
10:21 • 14291 перегляди
Тарифи на "комуналку" прописали в меморандумі з МВФ - що буде з цінами
26 лютого, 22:38 • 25856 перегляди
МВФ затвердив нову чотирирічну програму фінансування України обсягом понад $8 млрд
26 лютого, 19:13 • 43258 перегляди
Україна фіналізує розробку стратегії відновлення та оновленого захисту енергетики на 1 березня - Зеленський
Ексклюзив
26 лютого, 16:20 • 39544 перегляди
Удари по системах водопостачання: чи можуть росіяни залишити Україну без води
26 лютого, 15:08 • 36525 перегляди
Цифрову гривню впровадять після війни – НБУ зосередився на регулюванні віртуальних активів
26 лютого, 14:09 • 31671 перегляди
В Україні запроваджують новий механізм прозорості цін на ліки через е-рецепт
Ексклюзив
26 лютого, 13:53 • 51040 перегляди
Родинні схеми Кучуків: що приховує земля під скандальною клінікою OdrexPhoto
26 лютого, 12:47 • 22757 перегляди
Україна і США розпочали двосторонню зустріч у Женеві, працюємо на практичні рішення - Умєров
Ексклюзив
26 лютого, 11:34 • 112332 перегляди
Хто реально відчує індексацію пенсій з 1 березня, а кому виплати не підвищать
Рубрики
Публікації
Ексклюзиви
Україна закликала Ботсвану офіційно порушити питання вербування її громадян для війни рф

Київ • УНН

 • 38 перегляди

Україна взяла до уваги заяву МЗС Ботсвани щодо можливого вербування її громадян для участі у війні рф проти України. Українська сторона позитивно оцінює кроки уряду Ботсвани з перевірки інформації та готова до діалогу.

Україна закликала Ботсвану офіційно порушити питання вербування її громадян для війни рф

Україна відреагувала на заяву Міністерства міжнародних відносин Республіки Ботсвана щодо повідомлень про можливе вербування громадян цієї країни для участі у війні росії проти України. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, передає УНН.

Деталі

Україна взяла до уваги заяву, оприлюднену Міністерством міжнародних відносин Республіки Ботсвана 26 лютого, щодо повідомлень про громадян Ботсвани, завербованих для участі у війні росії проти України

- зазначив Сибіга.

За його словами, українська сторона позитивно оцінює кроки уряду Ботсвани з перевірки цієї інформації.

Ми вітаємо зусилля уряду Ботсвани щодо взаємодії з відповідними органами. Україна залишається відкритою до двостороннього діалогу з цього питання

- наголосив міністр.

Сибіга закликав ботсванську сторону діяти відповідно до усталеної дипломатичної практики.

Ми закликаємо Міністерство міжнародних відносин Ботсвани офіційно порушити це питання перед українською стороною відповідно до усталеної практики Ботсвани проводити консультації з усіма зацікавленими сторонами

- підкреслив він.

Глава МЗС також заявив про готовність надати додаткову інформацію.

Ми готові надати наявну інформацію та оцінки, що базуються на наших розвідувальних даних, які можуть доповнити інформацію, отриману з інших джерел

- повідомив Сибіга.

Водночас міністр наголосив на незмінності позиції України щодо участі іноземців у війні на боці рф.

Позиція України залишається незмінною: участь іноземних громадян у агресивній війні росії має серйозні й часто фатальні наслідки. Крім того, участь громадян Ботсвани в іноземних збройних конфліктах як найманців заборонена національним законодавством Ботсвани

- заявив він.

Нагадаємо

Речник МЗС Георгій Тихий назвав марш північнокорейських військових із російським прапором у Пхеньяні пропагандистським фарсом. Він заявив, що тисячі солдатів КНДР загинули, воюючи на боці росії проти України.

Андрій Тимощенков

ПолітикаСвіт
російська пропаганда
Мобілізація
Війна в Україні
Андрій Сибіга
Пхеньян
Ботсвана
Північна Корея
Україна