Эксклюзив
11:15 • 12255 просмотра
Законодательство о Defence City требует корректировки: рынок призывает усовершенствовать критерии включения резидентов
10:21 • 16102 просмотра
Тарифы на "коммуналку" прописали в меморандуме с МВФ - что будет с ценами
26 февраля, 22:38 • 26927 просмотра
МВФ утвердил новую четырехлетнюю программу финансирования Украины объемом более $8 млрд
26 февраля, 19:13 • 44453 просмотра
Украина финализирует разработку стратегии восстановления и обновленной защиты энергетики на 1 марта - Зеленский
Эксклюзив
26 февраля, 16:20 • 40887 просмотра
Удары по системам водоснабжения: могут ли россияне оставить Украину без воды
26 февраля, 15:08 • 36899 просмотра
Цифровую гривну внедрят после войны – НБУ сосредоточился на регулировании виртуальных активов
26 февраля, 14:09 • 31948 просмотра
В Украине внедряют новый механизм прозрачности цен на лекарства через е-рецепт
Эксклюзив
26 февраля, 13:53 • 51767 просмотра
Семейные схемы Кучуков: что скрывает земля под скандальной клиникой OdrexPhoto
26 февраля, 12:47 • 22815 просмотра
Украина и США начали двустороннюю встречу в Женеве, работаем над практическими решениями - Умеров
Эксклюзив
26 февраля, 11:34 • 112769 просмотра
Кто реально ощутит индексацию пенсий с 1 марта, а кому выплаты не повысят
публикации
Эксклюзивы
Украина призвала Ботсвану официально поднять вопрос вербовки ее граждан для войны рф

Киев • УНН

 • 948 просмотра

Украина приняла к сведению заявление МИД Ботсваны относительно возможной вербовки ее граждан для участия в войне рф против Украины. Украинская сторона положительно оценивает шаги правительства Ботсваны по проверке информации и готова к диалогу.

Украина призвала Ботсвану официально поднять вопрос вербовки ее граждан для войны рф

Украина отреагировала на заявление Министерства международных отношений Республики Ботсвана относительно сообщений о возможном вербовании граждан этой страны для участия в войне россии против Украины. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, передает УНН.

Детали

Украина приняла к сведению заявление, обнародованное Министерством международных отношений Республики Ботсвана 26 февраля, относительно сообщений о гражданах Ботсваны, завербованных для участия в войне россии против Украины

- отметил Сибига.

По его словам, украинская сторона положительно оценивает шаги правительства Ботсваны по проверке этой информации.

Мы приветствуем усилия правительства Ботсваны по взаимодействию с соответствующими органами. Украина остается открытой к двустороннему диалогу по этому вопросу

- подчеркнул министр.

Сибига призвал ботсванскую сторону действовать в соответствии с устоявшейся дипломатической практикой.

Мы призываем Министерство международных отношений Ботсваны официально поднять этот вопрос перед украинской стороной в соответствии с устоявшейся практикой Ботсваны проводить консультации со всеми заинтересованными сторонами

- подчеркнул он.

Глава МИД также заявил о готовности предоставить дополнительную информацию.

Мы готовы предоставить имеющуюся информацию и оценки, основанные на наших разведывательных данных, которые могут дополнить информацию, полученную из других источников

- сообщил Сибига.

В то же время министр подчеркнул неизменность позиции Украины относительно участия иностранцев в войне на стороне рф.

Позиция Украины остается неизменной: участие иностранных граждан в агрессивной войне россии имеет серьезные и часто фатальные последствия. Кроме того, участие граждан Ботсваны в иностранных вооруженных конфликтах в качестве наемников запрещено национальным законодательством Ботсваны

- заявил он.

Напомним

Представитель МИД Георгий Тихий назвал марш северокорейских военных с российским флагом в Пхеньяне пропагандистским фарсом. Он заявил, что тысячи солдат КНДР погибли, воюя на стороне россии против Украины.

Андрей Тимощенков

ПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Мобилизация
Война в Украине
Андрей Сибига
Пхеньян
Ботсвана
Северная Корея
Украина