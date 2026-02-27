Украина призвала Ботсвану официально поднять вопрос вербовки ее граждан для войны рф

Украина отреагировала на заявление Министерства международных отношений Республики Ботсвана относительно сообщений о возможном вербовании граждан этой страны для участия в войне россии против Украины. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, передает УНН.

Украина приняла к сведению заявление, обнародованное Министерством международных отношений Республики Ботсвана 26 февраля, относительно сообщений о гражданах Ботсваны, завербованных для участия в войне россии против Украины

По его словам, украинская сторона положительно оценивает шаги правительства Ботсваны по проверке этой информации.

Мы приветствуем усилия правительства Ботсваны по взаимодействию с соответствующими органами. Украина остается открытой к двустороннему диалогу по этому вопросу

Сибига призвал ботсванскую сторону действовать в соответствии с устоявшейся дипломатической практикой.

Мы призываем Министерство международных отношений Ботсваны официально поднять этот вопрос перед украинской стороной в соответствии с устоявшейся практикой Ботсваны проводить консультации со всеми заинтересованными сторонами

Глава МИД также заявил о готовности предоставить дополнительную информацию.

Мы готовы предоставить имеющуюся информацию и оценки, основанные на наших разведывательных данных, которые могут дополнить информацию, полученную из других источников

В то же время министр подчеркнул неизменность позиции Украины относительно участия иностранцев в войне на стороне рф.

Позиция Украины остается неизменной: участие иностранных граждан в агрессивной войне россии имеет серьезные и часто фатальные последствия. Кроме того, участие граждан Ботсваны в иностранных вооруженных конфликтах в качестве наемников запрещено национальным законодательством Ботсваны