Україна ймовірно виробляє більше дронів, ніж всі країни НАТО разом взяті - Bloomberg
Київ • УНН
Оборонні компанії України вийшли на промислові масштаби виробництва дронів, випускаючи мільйони одиниць щорічно. Через брак фінансування та необхідність нарощувати потужності, виробники шукають партнерства в Європі.
Українські оборонні компанії тепер випускають дрони в промислових масштабах і вже шукають зовнішні ринки: щорічне виробництво сягає мільйонів одиниць, а через брак фінансування та необхідність нарощувати потужності кілька виробників уже працюють над партнерствами в Європі. Про це йдеться у матеріалі Bloomberg, пише УНН.
Деталі
Від початку повномасштабного вторгнення вітчизняна промисловість перетворилася на головний центр розробки безпілотних систем: від дешевих FPV‑дронів до далекобійних ударних комплексів. Українські фірми, які зіштовхнулися з потребою фінансувати оборону та масштабувати виробництво поза зоною бойових дій, почали перенастановлювати виробничі лінії і шукати інвесторів і замовників у Європі.
Річ не лише в кількості безпілотників, а й у їх різноманітності. Ймовірно, більше, ніж усі країни НАТО разом узяті зараз
Війна примусила українських виробників обмінюватися технологіями з європейцями: у союзників з’явився гострий інтерес накопичити арсенали безпілотників, засвоюючи уроки східного флангу.
Наразі компанії шукають безпечні ринки збуту та інвестиції, щоб підтримати виробничий імпульс і одночасно посилити обороноздатність європейських країн.
