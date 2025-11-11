Україна ймовірно виробляє більше дронів, ніж всі країни НАТО разом взяті - Bloomberg

$41.960.02
48.540.04
ukenru
19:55 • 10642 перегляди
Сирський заявив, що ворог захопив три населені пункти на Запоріжжі
11 листопада, 16:14 • 26980 перегляди
Завтра графіки відключень діятимуть у більшості регіонів України: без світла будуть від 2 до 4 черг
11 листопада, 15:57 • 35202 перегляди
Операція “Мідас”: правоохоронці задокументували передачу коштів Чернишову
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 52602 перегляди
Піротехніка, бійка з правоохоронцями, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
11 листопада, 13:20 • 33995 перегляди
Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив удар по нафтопереробному заводу в оренбурзькій області рф
11 листопада, 13:01 • 50539 перегляди
МОН звільняє 50 ректорів, але тримається за хабарника-втікача: чому Одарченко досі у статусі ректора
Ексклюзив
11 листопада, 12:30 • 41529 перегляди
Небезпечний мутований грип поширюється у Британії: вірусологиня розповіла, чи загрожує він Україні
Ексклюзив
11 листопада, 09:41 • 22956 перегляди
Міндіч виїхав за кордон перед обшуками, бо НАБУ не виставили індекси затримки на кордоні - джерела
Ексклюзив
11 листопада, 08:48 • 24863 перегляди
В мережі шириться відео про відсутність світла в столичному метро: в підземці прокоментували
11 листопада, 07:08 • 26292 перегляди
Румунія заявила про падіння і уламки дрона після атаки рф на Україну біля кордону
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Чернишову повідомили про підозру у незаконному збагаченні11 листопада, 16:44 • 18726 перегляди
Смертельна ДТП за участі експрацівника прокуратури Молочного: Генпрокурор Кравченко взяв участь у підготовчому судовому засіданні11 листопада, 17:24 • 11280 перегляди
Помер одіозний екснардеп і лідер партії "5.10" Геннадій Балашов11 листопада, 18:13 • 17576 перегляди
У рф перший людиноподібний робот упав на презентації: його прикрили від глядачівVideo11 листопада, 19:26 • 9588 перегляди
Тімоті Шаламе нібито розійшовся з Кайлі ДженнерPhoto20:35 • 6106 перегляди
Публікації
Піротехніка, бійка з правоохоронцями, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 52603 перегляди
Топ-5 рецептів сирників: пишні, ніжні, солоні, на пару та з бананомPhoto11 листопада, 13:27 • 45949 перегляди
МОН звільняє 50 ректорів, але тримається за хабарника-втікача: чому Одарченко досі у статусі ректора11 листопада, 13:01 • 50539 перегляди
Небезпечний мутований грип поширюється у Британії: вірусологиня розповіла, чи загрожує він Україні
Ексклюзив
11 листопада, 12:30 • 41529 перегляди
Топ-5 оригінальних рецептів страв з редькоюPhoto10 листопада, 14:34 • 94181 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Олексій Чернишов
Володимир Зеленський
Тімур Міндіч
Герман Галущенко
Актуальні місця
Україна
Велика Британія
Німеччина
Італія
Ізраїль
Реклама
УНН Lite
Тімоті Шаламе нібито розійшовся з Кайлі ДженнерPhoto20:35 • 6198 перегляди
У Sotheby "на кону" великий куш: колекція мільярдера Лаудера може принести 500 млн доларівPhoto11 листопада, 14:28 • 30038 перегляди
"Кляті брехуни": Кім Кардаш'ян провалила іспит на адвоката попри прогнози чотирьох екстрасенсів 11 листопада, 09:14 • 35301 перегляди
У Польщі завершився фестиваль кіно Ukraina! Festiwal Filmowy: оголошено стрічки-переможціPhoto10 листопада, 13:25 • 61004 перегляди
Більшість українців не вірять в акції і не купуватимуть на Чорну п'ятницю: що обере решта10 листопада, 10:51 • 136996 перегляди
Актуальне
Техніка
Фільм
Серіали
Північний потік
Безпілотний літальний апарат

Україна ймовірно виробляє більше дронів, ніж всі країни НАТО разом взяті - Bloomberg

Київ • УНН

 • 2814 перегляди

Оборонні компанії України вийшли на промислові масштаби виробництва дронів, випускаючи мільйони одиниць щорічно. Через брак фінансування та необхідність нарощувати потужності, виробники шукають партнерства в Європі.

Україна ймовірно виробляє більше дронів, ніж всі країни НАТО разом взяті - Bloomberg

Українські оборонні компанії тепер випускають дрони в промислових масштабах і вже шукають зовнішні ринки: щорічне виробництво сягає мільйонів одиниць, а через брак фінансування та необхідність нарощувати потужності кілька виробників уже працюють над партнерствами в Європі. Про це йдеться у матеріалі Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Від початку повномасштабного вторгнення вітчизняна промисловість перетворилася на головний центр розробки безпілотних систем: від дешевих FPV‑дронів до далекобійних ударних комплексів. Українські фірми, які зіштовхнулися з потребою фінансувати оборону та масштабувати виробництво поза зоною бойових дій, почали перенастановлювати виробничі лінії і шукати інвесторів і замовників у Європі.

Армія США планує придбати мільйон дронів протягом наступних трьох років07.11.25, 22:46 • 4556 переглядiв

Річ не лише в кількості безпілотників, а й у їх різноманітності. Ймовірно, більше, ніж усі країни НАТО разом узяті зараз 

– сказав аналітик RAND Майкл Бонерт.  

Війна примусила українських виробників обмінюватися технологіями з європейцями: у союзників з’явився гострий інтерес накопичити арсенали безпілотників, засвоюючи уроки східного флангу. 

Наразі компанії шукають безпечні ринки збуту та інвестиції, щоб підтримати виробничий імпульс і одночасно посилити обороноздатність європейських країн.

Арсенал українського війська у жовтні поповнився понад сотнею нових зразків озброєння та техніки – Міноборони10.11.25, 16:55 • 5480 переглядiв

Степан Гафтко

Новини СвітуТехнології
Техніка
Воєнний стан
Війна в Україні
Bloomberg
НАТО
Україна