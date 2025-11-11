Украина, вероятно, производит больше дронов, чем все страны НАТО вместе взятые - Bloomberg

Украинские оборонные компании теперь производят дроны в промышленных масштабах и уже ищут внешние рынки: ежегодное производство достигает миллионов единиц, а из-за нехватки финансирования и необходимости наращивать мощности несколько производителей уже работают над партнерствами в Европе. Об этом говорится в материале Bloomberg, пишет УНН.

С начала полномасштабного вторжения отечественная промышленность превратилась в главный центр разработки беспилотных систем: от дешевых FPV-дронов до дальнобойных ударных комплексов. Украинские фирмы, столкнувшиеся с необходимостью финансировать оборону и масштабировать производство вне зоны боевых действий, начали перенастраивать производственные линии и искать инвесторов и заказчиков в Европе.

Дело не только в количестве беспилотников, но и в их разнообразии. Вероятно, больше, чем все страны НАТО вместе взятые сейчас