Украина, вероятно, производит больше дронов, чем все страны НАТО вместе взятые - Bloomberg
Киев • УНН
Оборонные компании Украины вышли на промышленные масштабы производства дронов, выпуская миллионы единиц ежегодно. Из-за нехватки финансирования и необходимости наращивать мощности производители ищут партнерства в Европе.
Украинские оборонные компании теперь производят дроны в промышленных масштабах и уже ищут внешние рынки: ежегодное производство достигает миллионов единиц, а из-за нехватки финансирования и необходимости наращивать мощности несколько производителей уже работают над партнерствами в Европе. Об этом говорится в материале Bloomberg, пишет УНН.
Подробности
С начала полномасштабного вторжения отечественная промышленность превратилась в главный центр разработки беспилотных систем: от дешевых FPV-дронов до дальнобойных ударных комплексов. Украинские фирмы, столкнувшиеся с необходимостью финансировать оборону и масштабировать производство вне зоны боевых действий, начали перенастраивать производственные линии и искать инвесторов и заказчиков в Европе.
Дело не только в количестве беспилотников, но и в их разнообразии. Вероятно, больше, чем все страны НАТО вместе взятые сейчас
Война заставила украинских производителей обмениваться технологиями с европейцами: у союзников появился острый интерес накопить арсеналы беспилотников, усваивая уроки восточного фланга.
Сейчас компании ищут безопасные рынки сбыта и инвестиции, чтобы поддержать производственный импульс и одновременно усилить обороноспособность европейских стран.
