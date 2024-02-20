Україна вимагає посилення санкцій після смерті Навального

ЄС і Японія повинні запровадити нові економічні санкції проти Росії після смерті критики Кремля Олексія Навального, вважає прем'єр-міністр України. Україна просить ЄС відзначити зростання імпорту російського зерна, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час візиту до Токіо у південь, передає УНН.

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Крім того, що Україна все ще чекає, поки Палата представників у Конгресі у Вашингтоні працює пакет допомоги Україні, який ухвалив Сенат США.

Байден заявив, що США розглядають нові санкції проти рф через смерть навального