Украина требует ужесточения санкций после смерти Навального
Киев • УНН
Премьер-министр Украины призвал к усилению санкций ЕС и Японии против России после смерти Навального.
ЕС и Япония должны ввести новые экономические санкции против России после смерти критика Кремля Алексея Навального, считает премьер-министр Украины. Украина просит ЕС отметить рост импорта российского зерна, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время визита в Токио в юг, передает УНН.
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Кроме того, что Украина все еще ждет, пока Палата представителей в Конгрессе в Вашингтоне работает пакет помощи Украине, который принял Сенат США.
Байден заявил, что США рассматривают новые санкции против рф из-за смерти навального19 февраля 2024, 16:46 • 20721 просмотр
Украина требует ужесточения санкций после смерти Навального
Премьер-министр Украины призвал к усилению санкций ЕС и Японии против России после смерти Навального.
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