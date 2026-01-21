Україна виграла арбітраж у Стокгольмі щодо "зеленого тарифу"

Україна здобула важливу перемогу в міжнародному інвестиційному арбітражі - арбітраж у Стокгольмі відхилив позов щодо "зеленого тарифу", Україна вперше здобула перемогу у такій справі, повідомили і Міністерстві юстиції у середу, пише УНН.

Арбітражний трибунал Арбітражного інституту Торгової палати Стокгольма (SCC) повністю відхилив позов іноземного інвестора щодо змін (реструктуризації) "зеленого тарифу" та став на бік держави Україна - повідомили у Мін'юсті.

Йдеться про справу за позовом Modus Energy International B.V. (нині - Green Genius International B.V.), поданим у 2021 році на підставі Договору до Енергетичної хартії.

Інвестор вимагав щонайменше 22,7 млн євро компенсації, стверджуючи, що реформа "зеленого тарифу" у 2020 році порушила його права.

У Мін'юсті повідомили ключове щодо цієї справи:

це перша перемога України в інвестиційному арбітражі у спорах, пов’язаних із реструктуризацією «зеленого тарифу»;

трибунал визнав, що Україна діяла в межах своїх суверенних повноважень і переслідувала легітимну публічну мету;

заявлені фінансові вимоги були недоведеними та спекулятивними;

інвестор не мав захищених очікувань щодо незмінності регулювання чи гарантованої прибутковості.

Окремо арбітраж позитивно оцінив підхід держави - відкритий діалог з інвесторами та компромісну модель реформування.

Інтереси України у справі представляло Міністерство юстиції України разом із міжнародними юридичними радниками - Allen Overy Shearman Sterling US LLP та Gibson Dunn & Crutcher LLP, а також українським юридичним радником - Адвокатське бюро Сергія Гришка "Кверітіус Україна".

"Це рішення - важливий сигнал для міжнародної практики: Україна здатна послідовно та професійно відстоювати свої інтереси у складних інвестиційних спорах", - наголосили у Мін'юсті.

