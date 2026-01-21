$43.180.08
Украина выиграла арбитраж в Стокгольме по "зеленому тарифу"

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Арбитражный трибунал в Стокгольме отклонил иск иностранного инвестора Modus Energy International B.V. относительно изменений "зеленого тарифа". Украина впервые одержала победу в таком деле, отстояв свои суверенные полномочия.

Украина выиграла арбитраж в Стокгольме по "зеленому тарифу"

Украина одержала важную победу в международном инвестиционном арбитраже – арбитраж в Стокгольме отклонил иск по «зеленому тарифу», Украина впервые одержала победу в таком деле, сообщили в Министерстве юстиции в среду, пишет УНН.

Арбитражный трибунал Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма (SCC) полностью отклонил иск иностранного инвестора относительно изменений (реструктуризации) «зеленого тарифа» и встал на сторону государства Украина

— сообщили в Минюсте.

Речь идет о деле по иску Modus Energy International B.V. (ныне – Green Genius International B.V.), поданному в 2021 году на основании Договора к Энергетической хартии.

Инвестор требовал не менее 22,7 млн евро компенсации, утверждая, что реформа «зеленого тарифа» в 2020 году нарушила его права.

В Минюсте сообщили ключевое по этому делу:

  • это первая победа Украины в инвестиционном арбитраже в спорах, связанных с реструктуризацией «зеленого тарифа»;
    • трибунал признал, что Украина действовала в пределах своих суверенных полномочий и преследовала легитимную публичную цель;
      • заявленные финансовые требования были недоказанными и спекулятивными;
        • инвестор не имел защищенных ожиданий относительно неизменности регулирования или гарантированной прибыльности.

          Отдельно арбитраж положительно оценил подход государства – открытый диалог с инвесторами и компромиссную модель реформирования.

          Интересы Украины в деле представляло Министерство юстиции Украины совместно с международными юридическими советниками – Allen Overy Shearman Sterling US LLP и Gibson Dunn & Crutcher LLP, а также украинским юридическим советником – Адвокатское бюро Сергея Гришко «Кверитиус Украина».

          «Это решение – важный сигнал для международной практики: Украина способна последовательно и профессионально отстаивать свои интересы в сложных инвестиционных спорах», – подчеркнули в Минюсте.

          Юлия Шрамко

