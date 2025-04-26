Україна та НАТО визначили пріоритети роботи спільного центру JATEC

Представники України та НАТО під час зустрічі в Києві визначили нові пріоритети роботи спільного центру JATEC. Також обговорили зміцнення оборони, розвиток стійкості та впровадження інновацій для протидії загрозам на полі бою. Про це інформує Міністерство оборони України, передає УНН.

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У Києві відбулося засідання Старшої наглядової ради Спільного центру НАТО-Україна з аналізу, підготовки та освіти.

Участь у засіданні взяли голова Старшої наглядової ради і помічник Генерального секретаря НАТО з питань операцій Том Гоффус, заступник Міністра оборони України Сергій Боєв, заступник Головнокомандувача Збройних Сил України бригадний генерал Олег Апостол, командир JATEC бригадний генерал Войцех Озга та представники Міністерства оборони України, представництва НАТО в Україні та Спільного центру НАТО-Україна (JATEC).

Під час засідання сторони обговорили стратегічні питання діяльності JATEC та реалізацію попередніх організаційних завдань. Окрему увагу приділили приєднанню партнерів до роботи Спільного центру НАТО-Україна, розбудові стійкості інформаційних систем, підтримці напряму освіти і підготовки, взаємосумісності, а також співпраці у розробці рішень для вирішення викликів на полі бою.

Безперечно, головна кінцева мета будь-яких проєктів – це справедливий мир та міцна безпека України. У розвитку JATEC зацікавлена і Україна, і НАТО. Результати роботи Спільного центру корисні для обох сторін - підкреслив заступник міністра оборони України Сергій Боєв.

Заступник Головнокомандувача Збройних Сил України бригадний генерал Олег Апостол наголосив на важливості спільної роботи над розробкою засобів протидії ворожим FPV-дронам на оптоволокні, що стане темою наступного NATO Innovation Challenge. За результатами попереднього хакатону, під час якого команди пропонували засоби протидії ворожим КАБам, вже відбувається тестування та випробування пропозицій в бойових умовах.

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Із моменту свого відкриття в лютому 2025 року Центр вже реалізував свої перші проекти, зосереджені на протиповітряній обороні, захисті критичної інфраструктури, а також стійкості та тотальній обороні.

Помічник Генерального секретаря НАТО з питань операцій Том Гоффус сказав, що проведення зустрічі в Києві не лише підкреслило важливість JATEC, але й демонструє постійну та непохитну підтримку України з боку НАТО.

Україна та НАТО стають ближчими, щоб розвивати взаємодію та спільні зусилля в кількох сферах, включаючи стійкість, захист цивільних осіб та нові технології. Наша діяльність у рамках JATEC демонструє спільне зобов’язання як Альянсу, так і України швидко та спільно виконувати поставлені завдання - зазначив помічник Генерального секретаря НАТО з питань операцій Том Гоффус.

У підсумку засідання Старша наглядова рада JATEC визначила чіткі критерії досягнення повних операційних спроможностей Центру та плани роботи на 2025-2026 роки.

НАТО продовжує надавати політичну та практичну підтримку Україні. За перші три місяці 2025 року союзники вже пообіцяли надати Україні понад 20 мільярдів євро допомоги у сфері безпеки цього року.

Доповнення

JATEC аналізує важливі уроки, отримані на полі бою в Україні та є першою цивільно-військовою організацією, спільно керованою НАТО та Україною. Її робота допоможе подальшому зміцненню оборонного сектору України, посиленню її стримування та оборони, а також досягненню повної оперативної сумісності з НАТО.

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