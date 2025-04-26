Украина и НАТО определили приоритеты работы совместного центра JATEC

Представители Украины и НАТО во время встречи в Киеве определили новые приоритеты работы общего центра JATEC. Также обсудили укрепление обороны, развитие устойчивости и внедрение инноваций для противодействия угрозам на поле боя. Об этом информирует Министерство обороны Украины, передает УНН.

Детали

В Киеве состоялось заседание Старшего наблюдательного совета Совместного центра НАТО-Украина по анализу, подготовке и образованию.

В заседании приняли участие председатель Старшего наблюдательного совета и помощник Генерального секретаря НАТО по вопросам операций Том Гоффус, заместитель Министра обороны Украины Сергей Боев, заместитель Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины бригадный генерал Олег Апостол, командир JATEC бригадный генерал Войцех Озга и представители Министерства обороны Украины, представительства НАТО в Украине и Совместного центра НАТО-Украина (JATEC).

Во время заседания стороны обсудили стратегические вопросы деятельности JATEC и реализацию предыдущих организационных задач. Отдельное внимание уделили присоединению партнеров к работе Совместного центра НАТО-Украина, развитию устойчивости информационных систем, поддержке направления образования и подготовки, взаимосовместимости, а также сотрудничеству в разработке решений для решения вызовов на поле боя.

Бесспорно, главная конечная цель любых проектов – это справедливый мир и прочная безопасность Украины. В развитии JATEC заинтересована и Украина, и НАТО. Результаты работы Совместного центра полезны для обеих сторон - подчеркнул заместитель министра обороны Украины Сергей Боев.

Заместитель Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины бригадный генерал Олег Апостол отметил важность совместной работы над разработкой средств противодействия вражеским FPV-дронам на оптоволокне, что станет темой следующего NATO Innovation Challenge. По результатам предыдущего хакатона, во время которого команды предлагали средства противодействия вражеским КАБам, уже происходит тестирование и испытания предложений в боевых условиях.

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С момента своего открытия в феврале 2025 года Центр уже реализовал свои первые проекты, сосредоточенные на противовоздушной обороне, защите критической инфраструктуры, а также устойчивости и тотальной обороне.

Помощник Генерального секретаря НАТО по вопросам операций Том Гоффус сказал, что проведение встречи в Киеве не только подчеркнуло важность JATEC, но и демонстрирует постоянную и непоколебимую поддержку Украины со стороны НАТО.

Украина и НАТО становятся ближе, чтобы развивать взаимодействие и совместные усилия в нескольких сферах, включая устойчивость, защиту гражданских лиц и новые технологии. Наша деятельность в рамках JATEC демонстрирует совместное обязательство как Альянса, так и Украины быстро и совместно выполнять поставленные задачи - отметил помощник Генерального секретаря НАТО по вопросам операций Том Гоффус.

В итоге заседания Старший наблюдательный совет JATEC определил четкие критерии достижения полных операционных возможностей Центра и планы работы на 2025-2026 годы.

НАТО продолжает оказывать политическую и практическую поддержку Украине. За первые три месяца 2025 года союзники уже пообещали предоставить Украине более 20 миллиардов евро помощи в сфере безопасности в этом году.

Дополнение

JATEC анализирует важные уроки, полученные на поле боя в Украине и является первой гражданско-военной организацией, совместно управляемой НАТО и Украиной. Ее работа поможет дальнейшему укреплению оборонного сектора Украины, усилению ее сдерживания и обороны, а также достижению полной оперативной совместимости с НАТО.

Напомним

Генсек НАТО заявил, что европейские союзники едины во мнении, что россия представляет долгосрочную угрозу. Также он добавил, что для рф "что-то есть на столе" относительно мирного соглашения с Украиной.

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