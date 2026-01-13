Кіпр запросив Україну на неформальну зустрічі міністрів культури ЄС: Бережна розповіла деталі
Київ • УНН
Голова Мінкульту України Тетяна Бережна та міністерка культури Кіпру Васіліки Кассіаніду обговорили збереження культурної спадщини України та розвиток співпраці. Кіпр запросив Україну на зустріч міністрів культури ЄС у 2026 році.
Голова Мінкульту України Тетяна Бережна провела онлайн-зустріч із міністеркою культури Республіки Кіпр Васіліки Кассіаніду. Це посилює співпрацю між двома країнами у культурній сфері, повідомляє УНН з посиланням на Міністерство культури.
Деталі
Як зазначили у відомстві, зустріч була присвячена питанням збереження й відновлення культурної спадщини України в умовах війни, а також розвитку двосторонньої культурної співпраці.
Бережна подякувала кіпрській стороні за підтримку та наголосила на важливості культурного виміру співпраці в період головування Кіпру в Раді ЄС.
Водночас Кіпр запросив Україну долучитися до неформальної зустрічі міністрів культури ЄС у березні 2026 року. Там ключовими темами стануть культурні права та протидія незаконному обігу культурних цінностей
Нагадаємо
