Кіпр запросив Україну на неформальну зустрічі міністрів культури ЄС: Бережна розповіла деталі

14:15 • 3822 перегляди
Підвищення акцизів на пальне з 1 січня: експерт відповів, чи варто очікувати зростання цін на бензин, дизель та газ
14:07 • 7392 перегляди
Проблеми з опаленням в Раді: нардепи розповіли про умови роботи
12:46 • 14726 перегляди
13 січня, 08:22 • 15962 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу дронів у таганрозі в рф та ворожих об'єктів на окупованих територіях
13 січня, 07:21 • 20616 перегляди
Напад 9-класника з ножем у школі в Києві: підлітку повідомили про підозру
12 січня, 19:13 • 30790 перегляди
Зеленський: росія готує новий масований удар, хоче скористатися морозами для максимальних збитків
12 січня, 18:47 • 47751 перегляди
Документи до підписання з командою Трампа вже фактично готові, узгоджуються графіки зустрічей – ЗеленськийVideo
12 січня, 17:49 • 35662 перегляди
У Києві закриваються великі супермаркети через тривалі відключення? Що кажуть у торгових мережах
12 січня, 16:29 • 33886 перегляди
Політична нестабільність у світі: міжнародне право руйнується, а силові методи стають головним аргументом
12 січня, 14:17 • 59549 перегляди
Популярнi новини
рф продовжує втрачати позиції в Центральній Азії - ЦПД13 січня, 05:44 • 11095 перегляди
Київ та частину області перевели на аварійні відключення: Міненерго пояснило13 січня, 06:39 • 4006 перегляди
росіяни атакували ТЕС ДТЕК 13 січня: пошкоджено обладнання13 січня, 06:52 • 5096 перегляди
Профільний комітет Ради з другої спроби підтримав звільнення Малюка з посади голови СБУ13 січня, 08:16 • 18552 перегляди
Майже мільйон зарплати під Новий рік. Стало відомо, скільки заробив у грудні головний юрист НацбанкуPhoto10:02 • 20391 перегляди
Майже мільйон зарплати під Новий рік. Стало відомо, скільки заробив у грудні головний юрист НацбанкуPhoto10:02 • 20538 перегляди
Ігнорування нацбезпеки: чому профільний заступник міністра Деркач "закриває очі" на спроби призначити Зелінського головою Державіаслужби 12 січня, 10:30 • 54168 перегляди
Тетянин день: історія віри, традиції та нова дата святкування12 січня, 10:11 • 59805 перегляди
Paramount подала до суду на Warner Bros. через угоду з Netflix15:09 • 210 перегляди
Хайді Клум помітили топлес під час відпочинку на Сен-Бартелемі з Томом КауліцемPhoto12 січня, 00:45 • 44558 перегляди
Зірку фільму "Один вдома" оштрафували у Каліфорнії за спробу скористатися послугами ескорту11 січня, 23:46 • 39033 перегляди
Кохання - це світло: Клопотенко освідчився своїй коханійPhoto10 січня, 15:04 • 44188 перегляди
“Жити на повну”: співачка Аліна Гросу оголосила про вагітністьVideo10 січня, 13:08 • 45954 перегляди
Кіпр запросив Україну на неформальну зустрічі міністрів культури ЄС: Бережна розповіла деталі

Київ • УНН

 • 140 перегляди

Голова Мінкульту України Тетяна Бережна та міністерка культури Кіпру Васіліки Кассіаніду обговорили збереження культурної спадщини України та розвиток співпраці. Кіпр запросив Україну на зустріч міністрів культури ЄС у 2026 році.

Кіпр запросив Україну на неформальну зустрічі міністрів культури ЄС: Бережна розповіла деталі
Фото: Міністерство культури України

Голова Мінкульту України Тетяна Бережна провела онлайн-зустріч із міністеркою культури Республіки Кіпр Васіліки Кассіаніду. Це посилює співпрацю між двома країнами у культурній сфері, повідомляє УНН з посиланням на Міністерство культури.

Деталі

Як зазначили у відомстві, зустріч була присвячена питанням збереження й відновлення культурної спадщини України в умовах війни, а також розвитку двосторонньої культурної співпраці.

Бережна подякувала кіпрській стороні за підтримку та наголосила на важливості культурного виміру співпраці в період головування Кіпру в Раді ЄС.

Водночас Кіпр запросив Україну долучитися до неформальної зустрічі міністрів культури ЄС у березні 2026 року. Там ключовими темами стануть культурні права та протидія незаконному обігу культурних цінностей

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що міністерка культури України Тетяна Бережна прийшла на засідання уряду з новонародженою донькою Осакою.

Євген Устименко

Політика Культура Новини Світу
Кабінет Міністрів України
Війна в Україні
Тетяна Бережна
Європейський Союз
Україна
Кіпр