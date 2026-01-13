$43.260.18
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Кипр пригласил Украину на неформальную встречу министров культуры ЕС: Бережная рассказала детали

Киев • УНН

 • 190 просмотра

Глава Минкульта Украины Татьяна Бережная и министр культуры Кипра Василики Кассианиду обсудили сохранение культурного наследия Украины и развитие сотрудничества. Кипр пригласил Украину на встречу министров культуры ЕС в 2026 году.

Кипр пригласил Украину на неформальную встречу министров культуры ЕС: Бережная рассказала детали
Фото: Министерство культуры Украины

Глава Минкульта Украины Татьяна Бережная провела онлайн-встречу с министром культуры Республики Кипр Василики Кассианиду. Это усиливает сотрудничество между двумя странами в культурной сфере, сообщает УНН со ссылкой на Министерство культуры.

Подробности

Как отметили в ведомстве, встреча была посвящена вопросам сохранения и восстановления культурного наследия Украины в условиях войны, а также развитию двустороннего культурного сотрудничества.

Бережная поблагодарила кипрскую сторону за поддержку и подчеркнула важность культурного измерения сотрудничества в период председательства Кипра в Совете ЕС.

В то же время Кипр пригласил Украину присоединиться к неформальной встрече министров культуры ЕС в марте 2026 года. Там ключевыми темами станут культурные права и противодействие незаконному обороту культурных ценностей.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что министр культуры Украины Татьяна Бережная пришла на заседание правительства с новорожденной дочерью Осакой.

Евгений Устименко

