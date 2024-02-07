Україна розраховує, що ЄС схвалить 13-й пакет санкцій проти рф у лютому
Київ • УНН
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що ЄС схвалить 13-й пакет санкцій проти росії в лютому 2024 року.
Україна розраховує на схвалення Європейським Союзом 13-го пакету санкцій проти росії цього місяця.
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час спільного брифінгу з високим представником ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозепом Боррелем, передає УНН.
Ми розраховуємо, що наступний 13-й пакет санкцій буде ухвалений вже цього місяця
Окрім того, він зазначив, що у цьому році потрібно остаточно сформувати інструмент для конфіскації та використання заморожених активів російської федерації на користь України.
Ми вітаємо зусилля ЄС, які відкривають шлях до використання прибутків від цих заморожених російських активів, а також важливу ініціативу від Єврокомісії щодо конфіскації доходів, які були отримані в результаті порушення санкцій ЄС
Проте Шмигаль зауважив, що Україна продовжує наголошувати, що використання прибутків від російських активів – це лише перший проміжний крок.
Наразі створення юридичного механізму, який дозволить конфісковувати заморожені російські активи включаючи суверенні активи Центрального банку рф та спрямовувати їх на потребу України
Доповнення
Європейський Союз готує 13-й пакет санкцій проти росії до 24 лютого.
Журналіст Радіо Свобода Рікард Йозвяк заявляв, що 13 пакет санкцій ЄС проти рф буде найслабшим з усіх.