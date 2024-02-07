Украина рассчитывает, что ЕС одобрит 13-й пакет санкций против рф в феврале
Киев • УНН
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что ЕС одобрит 13-й пакет санкций против России в феврале 2024 года.
Украина рассчитывает на одобрение Европейским Союзом 13-го пакета санкций против России в этом месяце.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время совместного брифинга с высоким представителем ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепом Боррелем, передает УНН.
Мы рассчитываем, что следующий 13-й пакет санкций будет принят уже в этом месяце
Кроме того, он отметил, что в этом году нужно окончательно сформировать инструмент для конфискации и использования замороженных активов российской федерации в пользу Украины.
Мы приветствуем усилия ЕС, которые открывают путь к использованию доходов от этих замороженных российских активов, а также важную инициативу от Еврокомиссии по конфискации доходов, которые были получены в результате нарушения санкций ЕС
Однако Шмыгаль отметил, что Украина продолжает подчеркивать, что использование доходов от российских активов - это лишь первый промежуточный шаг.
Сейчас создание юридического механизма, который позволит конфисковывать замороженные российские активы включая суверенные активы Центрального банка рф и направлять их на нужды Украины
Дополнение
Европейский Союз готовит 13-й пакет санкций против россии до 24 февраля.
Журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк заявлял, что 13 пакет санкций ЕС против рф будет самым слабым из всех.
Украина рассчитывает, что ЕС одобрит 13-й пакет санкций против рф в феврале
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что ЕС одобрит 13-й пакет санкций против России в феврале 2024 года.
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