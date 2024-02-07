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Украина рассчитывает, что ЕС одобрит 13-й пакет санкций против рф в феврале

Украина рассчитывает, что ЕС одобрит 13-й пакет санкций против рф в феврале

Киев  •  УНН

07 февраль 2024, 13:00  •  13283 просмотра

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что ЕС одобрит 13-й пакет санкций против России в феврале 2024 года.

Украина рассчитывает на одобрение Европейским Союзом 13-го пакета санкций против России в этом месяце.  

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время совместного брифинга с высоким представителем ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепом Боррелем, передает УНН.  

Мы рассчитываем, что следующий 13-й пакет санкций будет принят уже в этом месяце

- сказал Шмыгаль.

Кроме того, он отметил, что в этом году нужно окончательно сформировать инструмент для конфискации и использования замороженных активов российской федерации в пользу Украины.  

Мы приветствуем усилия ЕС, которые открывают путь к использованию доходов от этих замороженных российских активов, а также важную инициативу от Еврокомиссии по конфискации доходов, которые были получены в результате нарушения санкций ЕС

- сказал Шмыгаль.

Однако Шмыгаль отметил, что Украина продолжает подчеркивать, что использование доходов от российских активов - это лишь первый промежуточный шаг.

Сейчас создание юридического механизма, который позволит конфисковывать замороженные российские активы включая суверенные активы Центрального банка рф и направлять их на нужды Украины

- сказал Шмыгаль.  

Дополнение

Европейский Союз готовит 13-й пакет санкций против россии до 24 февраля.

Журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк заявлял, что 13 пакет санкций ЕС против рф будет самым слабым из всех. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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denys-shmyhalДенис Шмыгаль
Україна розраховує, що ЄС схвалить 13-й пакет санкцій проти рф у лютому
Ukraine expects the EU to approve the 13th package of sanctions against Russia in February
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Украина рассчитывает, что ЕС одобрит 13-й пакет санкций против рф в феврале

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