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Україна просить ПАР про підтримку в G20 та захист від ядерних загроз рф

Київ • УНН

 • 18180 перегляди

Міністр Сибіга під час візиту до ПАР обговорив з Ламолою питання безпеки та співпраці. Україна закликала ПАР допомогти запобігти атакам рф на атомні об'єкти та спростити візовий режим.

Україна просить ПАР про підтримку в G20 та захист від ядерних загроз рф

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав Південно-Африканську Республіку допомогти у запобіганні планам росії атакувати українську атомну енергетику. Також очільник українського МЗС запропонував ПАР розглянути можливість лібералізації візового режиму для громадян України. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу МЗС України. 

У понеділок, 28 жовтня, у ході візиту до ПАР Андрій Сибіга та міністр закордонних справ Південно-Африканської Республіки Рональд Ламола провели в Преторії двосторонні переговори. 

Сибіга висловив сподівання, що головування Південної Африки в G20, яке розпочнеться вже у грудні, забезпечить рішуче лідерство у подоланні регіональних та глобальних викликів, серед яких і російська агресія проти України. 

Ця війна стосується не лише України, вона безпосередньо зачіпає мільйони людей в Африці та інших частинах світу. Ось чому ми маємо спільну мету: всеосяжний, справедливий і довготривалий мир для України

- зазначив глава МЗС. 

Міністр закликав тримати Україну в фокусі G20.  Також Сибіга наголосив, що для України важлива участь Південно-Африканської Республіки у другому Глобальному саміті миру. 

Глава МЗС запросив Південну Африку приєднатися до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей та отримав запевнення участі ПАР у відповідній конференції в Канаді за кілька днів.

За словами глави МЗС, наразі  росія посилює свої атаки на українські порти та сільське господарство з метою послаблення української економіки та глобальної продовольчої безпеки. 

Україна розраховує на чітку позицію ПАР щодо захисту свободи мореплавства в Чорному морі, з огляду на посилення російських атак проти української портової інфраструктури, вказав Сибіга.

Сибіга розповів про ризик російських ударів по елементах української атомної енергетики. Він закликав Південну Африку допомогти запобігти цьому сценарію і донести до рф позицію щодо неприйнятності таких ударів.

Глава МЗС України також запропонував ПАР розглянути можливість лібералізації візового режиму для громадян України. Він зазначив, що таке рішення стало б важливим кроком для налагодження контактів між людьми, розвитку ділових зв'язків, культурного обміну та туризму. 

Сибіга, як повідомляєтьс, запросив Ламолу відвідати Україну. 

Війна в Україні вплинула і на Африку - президент Гани16.06.24, 17:28 • 33885 переглядiв

Тетяна Краєвська

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