Украина просит ЮАР о поддержке в G20 и защите от ядерных угроз рф

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Министр Сибига во время визита в ЮАР обсудил с Ламолой вопросы безопасности и сотрудничества. Украина призвала ЮАР помочь предотвратить атаки РФ на атомные объекты и упростить визовый режим.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал Южно-Африканскую Республику помочь в предотвращении планов России атаковать украинскую атомную энергетику. Также глава украинского МИД предложил ЮАР рассмотреть возможность либерализации визового режима для граждан Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МИД Украины. 

В понедельник, 28 октября, в ходе визита в ЮАР Андрей Сибига и министр иностранных дел Южно-Африканской Республики Рональд Ламола провели в Претории двусторонние переговоры. 

Сибига выразил надежду, что председательство Южной Африки в G20, которое начнется уже в декабре, обеспечит решительное лидерство в преодолении региональных и глобальных вызовов, среди которых и российская агрессия против Украины. 

Эта война касается не только Украины, она непосредственно затрагивает миллионы людей в Африке и других частях мира. Вот почему мы имеем общую цель: всеобъемлющий, справедливый и долговременный мир для Украины

- отметил глава МИД. 

Министр призвал держать Украину в фокусе G20.  Также Сибига отметил, что для Украины важно участие Южно-Африканской Республики во втором Глобальном саммите мира. 

Глава МИД пригласил Южную Африку присоединиться к Международной коалиции за возвращение украинских детей и получил заверения участия ЮАР в соответствующей конференции в Канаде через несколько дней.

По словам главы МИД, сейчас  россия усиливает свои атаки на украинские порты и сельское хозяйство с целью ослабления украинской экономики и глобальной продовольственной безопасности. 

Украина рассчитывает на четкую позицию ЮАР по защите свободы мореплавания в Черном море, учитывая усиление российских атак против украинской портовой инфраструктуры, указал Сибига.

Сибига рассказал о риске российских ударов по элементам украинской атомной энергетики. Он призвал Южную Африку помочь предотвратить этот сценарий и донести до РФ позицию о неприемлемости таких ударов.

Глава МИД Украины также предложил ЮАР рассмотреть возможность либерализации визового режима для граждан Украины. Он отметил, что такое решение стало бы важным шагом для налаживания контактов между людьми, развития деловых связей, культурного обмена и туризма. 

Сибига, как сообщается, пригласил Ламолу посетить Украину. 

Война в Украине повлияла и на Африку - президент Ганы16 июня 2024, 14:28 • 33739 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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