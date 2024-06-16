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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Война в Украине повлияла и на Африку - президент Ганы

Война в Украине повлияла и на Африку - президент Ганы

Киев  •  УНН

16 июня 2024, 14:28  •  1507 просмотра

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Президент Ганы Нана Акуфо-Аддо заявил, что война в Украине негативно повлияла на экономику стран Африки и вызвала высокую инфляцию

Президент Ганы Нана Аддо Данква Акуфо-Аддо заявил, что война в Украине имеет влияние на Африку, ведь это повлияло на экономики африканских стран, на стандарты жизни, на высокую инфляцию. Гана имеет интерес в участии в усилиях по способам решения окончания войны. Об этом Акуфо-Аддо заявил по итогам Глобального саммита мира, передает УНН.

Мы против этой идеи колониализма, доминации в мире, но в этом контексте мы смотрим на российскую агрессию в Украине. Последствия этой агрессии выходят далеко за рамки конфликта. Африка стала случайной жертвой этого конфликта, были нарушены цепи поставок. Это все имело ужасное влияние на наши экономики, на стандарты жизни, на высокую инфляцию. Цены на продовольствие подскочили и это одни из последствий вторжения и поэтому мы имеем интерес в участии в усилиях по способам решения этого конфликта. Решение конфликта должно базироваться на целостном, справедливом, длительном мире, который будет опираться на принципы международного права и устава ООН

сказал Акуфо-Аддо.

Он добавил, что нужно найти способы, чтобы присоединить Россию и Китай к процессу завершения войны.

Напомним,

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на втором пленарном заседании Глобального саммита мира, заявил, что участники сделали правильный выбор, выбор двух пунктов по безопасности и одного гуманитарного пункта, чтобы начать двигаться к восстановлению полной безопасности и справедливого мира. Диалог состоялся и очевидно, что он может иметь абсолютно практические последствия.

Павел Башинский

Павел Башинский

ЭкономикаНовости Мира
afrikaАфрика
kitaiКитай
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
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