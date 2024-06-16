Війна в Україні вплинула і на Африку - президент Гани

Президент Гани Нана Аддо Данква Акуфо-Аддо заявив, що війна в Україні має вплив на Африку, адже це вплинуло на економіки африканських країн, на стандарти життя, на високу інфляцію. Гана має інтерес в участі у зусиллях щодо способів вирішення закінчення війни. Про це Акуфо-Аддо заявив за підсумками Глобального саміту миру, передає УНН.

Ми проти цієї ідеї колоніалізму, домінації в світі, але в цьому контексті ми дивимося на російську агресію в Україні. Наслідки цієї агресії виходять далеко за рамки конфлікту. Африка стала випадковою жертвою цього конфлікту, були порушені ланцюги поставок. Це все мало жахливий вплив на наші економіки, на стандарти життя, на високу інфляцію. Ціни на продовольство підскочили і це одні з наслідків вторгнення і тому ми маємо інтерес в участі у зусиллях щодо способів вирішення цього конфлікту. Вирішення конфлікту повинно базуватися на цілісному, справедливому, тривалому миру, що спиратиметься на принципи міжнародного права та статуту ООН