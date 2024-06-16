Війна в Україні вплинула і на Африку - президент Гани
Київ • УНН
Президент Гани Нана Акуфо-Аддо заявив, що війна в Україні негативно вплинула на економіку країн Африки та спричинила високу інфляцію
Президент Гани Нана Аддо Данква Акуфо-Аддо заявив, що війна в Україні має вплив на Африку, адже це вплинуло на економіки африканських країн, на стандарти життя, на високу інфляцію. Гана має інтерес в участі у зусиллях щодо способів вирішення закінчення війни. Про це Акуфо-Аддо заявив за підсумками Глобального саміту миру, передає УНН.
Ми проти цієї ідеї колоніалізму, домінації в світі, але в цьому контексті ми дивимося на російську агресію в Україні. Наслідки цієї агресії виходять далеко за рамки конфлікту. Африка стала випадковою жертвою цього конфлікту, були порушені ланцюги поставок. Це все мало жахливий вплив на наші економіки, на стандарти життя, на високу інфляцію. Ціни на продовольство підскочили і це одні з наслідків вторгнення і тому ми маємо інтерес в участі у зусиллях щодо способів вирішення цього конфлікту. Вирішення конфлікту повинно базуватися на цілісному, справедливому, тривалому миру, що спиратиметься на принципи міжнародного права та статуту ООН
Він додав, що потрібно знайти способи, щоб доєднати росію та Китай до процесу завершення війни.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський, виступаючи на другому пленарному засіданні Глобального саміту миру, заявив, що учасники зробили правильний вибір, вибір двох безпекових та одного гуманітарного пункту, щоб почати рухатися до відновлення повної безпеки та справедливого миру. Діалог відбувся і очевидно, що він може мати абсолютно практичні наслідки.