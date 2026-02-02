Україна повідомила Ізраїлю про рішення визнати Корпус вартових ісламської революції терористичною організацією - посол
Київ • УНН
Україна повідомила Ізраїль про визнання іранського Корпусу вартових ісламської революції терористичною організацією. Це рішення було передано міністру закордонних справ Ізраїлю Ґідеону Саару українським колегою Андрієм Сібігою.
Україна повідомила Ізраїль про своє рішення визнати іранський Корпус вартових ісламської революції (КВІР) терористичною організацією. Про це повідомив посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський, передає УНН.
Деталі
За словами посла, повідомлення було передано сьогодні ввечері міністру закордонних справ Ізраїлю Ґідеону Саару його українським колегою Андрієм Сібігою.
Це сталося за підсумками телефонної розмови між ними, що відбулася минулого тижня, під час якої міністр Саар порушив це питання - резюмував Бродський.
