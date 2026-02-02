Україна повідомила Ізраїлю про рішення визнати Корпус вартових ісламської революції терористичною організацією - посол

Україна повідомила Ізраїль про своє рішення визнати іранський Корпус вартових ісламської революції (КВІР) терористичною організацією. Про це повідомив посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський, передає УНН.

Деталі

За словами посла, повідомлення було передано сьогодні ввечері міністру закордонних справ Ізраїлю Ґідеону Саару його українським колегою Андрієм Сібігою.

Це сталося за підсумками телефонної розмови між ними, що відбулася минулого тижня, під час якої міністр Саар порушив це питання - резюмував Бродський.

