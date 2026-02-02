Україна повідомила Ізраїлю про рішення визнати Корпус вартових ісламської революції терористичною організацією - посол

$42.810.04
51.020.22
ukenru
18:01 • 1022 перегляди
Не тільки тристоронній формат, але й двосторонній з США: Зеленський про новий раунд переговорів щодо завершення війни
16:56 • 3560 перегляди
Організація виборів в Україні може обійтися в 10 млрд гривень - ЦВК
15:28 • 11952 перегляди
"Файли Епштейна": як скандал може призвести до падіння норвезької корони і ув'язнення політичних еліт
2 лютого, 11:00 • 21197 перегляди
Зеленський: обстріли рф енергооб'єктів за добу були біля фронту і в прикордонні, але без цілеспрямованих ударів росії ракетами і "шахедами" по енергоінфраструктурі
2 лютого, 08:37 • 35220 перегляди
Україна запускає "білий список" Starlink у відповідь на використання терміналів росіянами: як це працюватиме
1 лютого, 12:14 • 59148 перегляди
Суд у москві заочно арештував командувача ВМС ЗСУ Олексія Неїжпапу: у чому його звинуватили
1 лютого, 11:56 • 74701 перегляди
Пік холодів в Україні: синоптикиня назвала дати ослаблення морозівPhoto
1 лютого, 11:12 • 51373 перегляди
Зеленський: "Наступні тристоронні переговори відбудуться 4 та 5 лютого в Абу-Дабі"
Ексклюзив
1 лютого, 10:11 • 50640 перегляди
Період великої трансформації й емоційного загострення: астрологічний прогноз на 2–8 лютого
1 лютого, 06:56 • 36478 перегляди
Бумери, зумери та міленіали: хто це і чому нас ділять на покоління
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−17°
1.1м/с
76%
751мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Клініка з десятками "співмешканців": хто ховається за адресою скандальної Odrex в Одесі2 лютого, 11:11 • 27360 перегляди
Пенсія по інвалідності III групи: кому призначають, який розмір у 2026 році та як оформитиVideo2 лютого, 11:19 • 43845 перегляди
Голова ОБСЄ прибув до Києва та анонсував візит до москви2 лютого, 11:38 • 18410 перегляди
20th Century Studios презентувала трейлер продовження культового фільму "Диявол носить Прада"Video2 лютого, 11:48 • 15573 перегляди
"Біль ніколи не зменшиться": Барбара Кузьменко у день роковин загибелі тата опублікувала емоційний дописPhoto12:47 • 12340 перегляди
Публікації
Фінал Нацвідбору на "Євробачення2026": коли дивитися та як підтримати свого фаворита17:09 • 2912 перегляди
"Файли Епштейна": як скандал може призвести до падіння норвезької корони і ув'язнення політичних еліт 15:28 • 11952 перегляди
Пенсія по інвалідності III групи: кому призначають, який розмір у 2026 році та як оформитиVideo2 лютого, 11:19 • 44065 перегляди
Клініка з десятками "співмешканців": хто ховається за адресою скандальної Odrex в Одесі2 лютого, 11:11 • 27419 перегляди
Оплата генератора в чеку для споживача: чи законно це та як війна змінює ціни в закладах
Ексклюзив
31 січня, 10:00 • 84633 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Музикант
Джеффрі Епштайн
Білл Клінтон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Село
Закарпатська область
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Трамп погрожує судом коміку Тревору Ноа через жарт про Епштейна на "Греммі"Video16:54 • 2198 перегляди
The Cure здобув перші дві "Греммі" у своїй кар'єріVideo16:01 • 2892 перегляди
Роковини смерті Кузьми: 5 пісень Скрябіна, які варто почутиVideo15:14 • 4342 перегляди
Гарячий британський вікенд: Кім Кардаш’ян і Льюїс Гемілтон підірвали мережу14:27 • 5206 перегляди
"Картопляний потоп": у Берліні через рекордний урожай влаштували масову роздачу безплатної картоплі13:05 • 7950 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Опалення
Золото
The New York Times

Україна повідомила Ізраїлю про рішення визнати Корпус вартових ісламської революції терористичною організацією - посол

Київ • УНН

 • 82 перегляди

Україна повідомила Ізраїль про визнання іранського Корпусу вартових ісламської революції терористичною організацією. Це рішення було передано міністру закордонних справ Ізраїлю Ґідеону Саару українським колегою Андрієм Сібігою.

Україна повідомила Ізраїлю про рішення визнати Корпус вартових ісламської революції терористичною організацією - посол

Україна повідомила Ізраїль про своє рішення визнати іранський Корпус вартових ісламської революції (КВІР) терористичною організацією. Про це повідомив посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський, передає УНН.

Деталі

За словами посла, повідомлення було передано сьогодні ввечері міністру закордонних справ Ізраїлю Ґідеону Саару його українським колегою Андрієм Сібігою.

ЄС готується визнати Корпус вартових ісламської революції терористичною організацією29.01.26, 05:35 • 5130 переглядiв

Це сталося за підсумками телефонної розмови між ними, що відбулася минулого тижня, під час якої міністр Саар порушив це питання - резюмував Бродський.

ЄС розширив санкції проти Ірану за придушення протестів та військову підтримку рф. Як відреагували в Україні29.01.26, 17:07 • 3717 переглядiв

Антоніна Туманова

ПолітикаНовини Світу
Ізраїль
Україна