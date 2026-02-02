$42.810.04
Украина сообщила Израилю о решении признать Корпус стражей исламской революции террористической организацией - посол

Киев • УНН

 • 42 просмотра

Украина сообщила Израилю о признании иранского Корпуса стражей исламской революции террористической организацией. Это решение было передано министру иностранных дел Израиля Гидеону Саару украинским коллегой Андреем Сибигой.

Украина сообщила Израилю о решении признать Корпус стражей исламской революции террористической организацией - посол

Украина сообщила Израилю о своем решении признать иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией. Об этом сообщил посол Израиля в Украине Михаил Бродский, передает УНН.

Детали

По словам посла, сообщение было передано сегодня вечером министру иностранных дел Израиля Гидеону Саару его украинским коллегой Андреем Сибигой.

ЕС готовится признать Корпус стражей исламской революции террористической организацией29.01.26, 05:35 • 5128 просмотров

Это произошло по итогам телефонного разговора между ними, состоявшегося на прошлой неделе, во время которого министр Саар поднял этот вопрос, — резюмировал Бродский.

ЕС расширил санкции против Ирана за подавление протестов и военную поддержку рф. Как отреагировали в Украине29.01.26, 17:07 • 3717 просмотров

Антонина Туманова

ПолитикаНовости Мира
Израиль
Украина