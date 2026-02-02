Украина сообщила Израилю о решении признать Корпус стражей исламской революции террористической организацией - посол

Украина сообщила Израилю о своем решении признать иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией. Об этом сообщил посол Израиля в Украине Михаил Бродский, передает УНН.

Детали

По словам посла, сообщение было передано сегодня вечером министру иностранных дел Израиля Гидеону Саару его украинским коллегой Андреем Сибигой.

Это произошло по итогам телефонного разговора между ними, состоявшегося на прошлой неделе, во время которого министр Саар поднял этот вопрос, — резюмировал Бродский.

