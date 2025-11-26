$42.400.03
15:50
Якщо ми хочемо запобігти подальшій війні, то слід обмежити армію росії - Каллас
15:49
Odrex "скидає шкіру": як одеська клініка перереєстровує бізнес у спробі втекти від відповідальності Photo
15:41
Мирний план Трампа є спробою створити механізм для припинення війни - Подоляк
15:07
Повітряні сили ЗСУ показали винищувач Mirage 2000 у роботіVideo
15:02
У МЗС Молдови послу рф вручили ноту протесту: до будівлі відомства принесли російський безпілотникVideo
14:47
Учені могли нарешті вперше "побачити" темну матерію: нове дослідженняPhoto
14:38
росія не готова робити нові поступки, в тому числі й у контексті "сво" у переговорах щодо України – мзс рфVideo
Ексклюзив
14:29
МОЗ має право перевірити клініку Odrex: юрист пояснив, чому смерть пацієнта – достатня підстава для позапланового контролю
14:17
Чемпіонат світу-2026 вперше у трьох країнах: що відомо про місця, формат і шанси УкраїниPhotoVideo
13:23
Вогонь не має шансів: українська компанія XENA встановила рекорд у пожежогасінніPhoto
Україна повернула ще трьох дітей з російської окупації 26 листопада 2025

Київ • УНН

 • 1048 перегляди

Україна успішно повернула трьох дітей з російської окупації, серед яких двоє хлопців та одна дівчина. Діти перебували під тиском окупаційних служб та пропаганди, але тепер вони у безпеці на підконтрольній території.

Україна повернула ще трьох дітей з російської окупації

На підконтрольну територію України вдалося врятувати з російської окупації ще трьох дітей. Йдеться про двох хлопців та одну дівчину. Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, передає УНН.

Деталі

У межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA вдалося врятувати з ТОТ ще трьох українських дітей

- повідомив Єрмак.

За його словами, 17-річного хлопця вдалося вивезти раніше, але його 15-річний брат і 12-річна сестра разом з батьками залишалися в окупації. Російські військові погрожували родині, допитували батьків і змушували дітей ходити до російської школи з пропагандою. Але тепер вони нарешті у безпеці на підконтрольній території України.

16-річний юнак майже чотири роки жив під постійним наглядом окупаційних служб, які приходили додому та погрожували родині через відмову родини від російської школи. Зрештою, українські партнери допомогли хлопцю виїхати, і сьогодні він уже поруч із рідними.

Нагадаємо

Україна повернула з російської окупації ще одну молоду людину в межах ініціативи Bring Kids Back UA.

Павло Башинський

