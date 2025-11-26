Україна повернула ще трьох дітей з російської окупації 26 листопада 2025
Київ • УНН
Україна успішно повернула трьох дітей з російської окупації, серед яких двоє хлопців та одна дівчина. Діти перебували під тиском окупаційних служб та пропаганди, але тепер вони у безпеці на підконтрольній території.
На підконтрольну територію України вдалося врятувати з російської окупації ще трьох дітей. Йдеться про двох хлопців та одну дівчину. Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, передає УНН.
Деталі
У межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA вдалося врятувати з ТОТ ще трьох українських дітей
За його словами, 17-річного хлопця вдалося вивезти раніше, але його 15-річний брат і 12-річна сестра разом з батьками залишалися в окупації. Російські військові погрожували родині, допитували батьків і змушували дітей ходити до російської школи з пропагандою. Але тепер вони нарешті у безпеці на підконтрольній території України.
16-річний юнак майже чотири роки жив під постійним наглядом окупаційних служб, які приходили додому та погрожували родині через відмову родини від російської школи. Зрештою, українські партнери допомогли хлопцю виїхати, і сьогодні він уже поруч із рідними.
Нагадаємо
Україна повернула з російської окупації ще одну молоду людину в межах ініціативи Bring Kids Back UA.