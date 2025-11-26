Украина вернула еще троих детей из российской оккупации 26 ноября 2025
Киев • УНН
Украина успешно вернула троих детей из российской оккупации, среди которых двое мальчиков и одна девочка. Дети находились под давлением оккупационных служб и пропаганды, но теперь они в безопасности на подконтрольной территории.
На подконтрольную территорию Украины удалось спасти из российской оккупации еще троих детей. Речь идет о двух мальчиках и одной девочке. Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, передает УНН.
Детали
В рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA удалось спасти с ВОТ еще троих украинских детей
По его словам, 17-летнего парня удалось вывезти раньше, но его 15-летний брат и 12-летняя сестра вместе с родителями оставались в оккупации. Российские военные угрожали семье, допрашивали родителей и заставляли детей ходить в российскую школу с пропагандой. Но теперь они наконец в безопасности на подконтрольной территории Украины.
16-летний юноша почти четыре года жил под постоянным наблюдением оккупационных служб, которые приходили домой и угрожали семье из-за отказа семьи от российской школы. В конце концов, украинские партнеры помогли парню выехать, и сегодня он уже рядом с родными.
Напомним
