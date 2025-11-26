Украина вернула еще троих детей из российской оккупации 26 ноября 2025

$42.400.03
48.950.03
ukenru
16:49 • 3950 просмотра
В четверг, 27 ноября, по всей Украине будут действовать ограничения электропотребления – Укрэнерго
15:50 • 9508 просмотра
Если мы хотим предотвратить дальнейшую войну, то следует ограничить армию России - Каллас
15:49 • 10865 просмотра
Odrex "сбрасывает кожу": как одесская клиника перерегистрирует бизнес в попытке уйти от ответственностиPhoto
15:41 • 6622 просмотра
Мирный план Трампа является попыткой создать механизм для прекращения войны - Подоляк
15:07 • 8826 просмотра
Воздушные силы ВСУ показали истребитель Mirage 2000 в работеVideo
15:02 • 3794 просмотра
В МИД Молдовы послу рф вручили ноту протеста: к зданию ведомства принесли российский беспилотникVideo
14:47 • 3518 просмотра
Ученые могли наконец впервые "увидеть" темную материю: новое исследованиеPhoto
14:38 • 2694 просмотра
россия не готова делать новые уступки, в том числе и в контексте "сво" в переговорах по Украине – МИД РФVideo
Эксклюзив
14:29 • 7488 просмотра
Минздрав имеет право проверить клинику Odrex: юрист объяснил, почему смерть пациента – достаточное основание для внепланового контроля
14:17 • 18103 просмотра
Чемпионат мира-2026 впервые в трех странах: что известно о местах, формате и шансах УкраиныPhotoVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+11°
3.5м/с
87%
747мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Минэнерго: рф атаковала энергетику в двух областях, графики - круглосуточно, три региона - на аварийных отключениях26 ноября, 08:27 • 20584 просмотра
Фабрика медицинских трагедий: жертвы "лечения" в одесской частной клинике Odrex рассказывают истории, от которых стынет кровьPhoto26 ноября, 08:59 • 40304 просмотра
Напряженная ситуация на Юге Украины: враг манипулирует обществом, распространяя панические настроения - Генштаб26 ноября, 10:28 • 14322 просмотра
Готовим оладьи, которые получатся у каждого: топ-5 отборных рецептовPhoto26 ноября, 12:02 • 26006 просмотра
Что делать в огороде в декабре: советы для тех, кто не отдыхает зимойPhoto13:53 • 14638 просмотра
публикации
Глубокий кризис в антикоррупционной инфраструктуре. Почему дело Миндича не сняло вопросов к НАБУ и САП, а лишь их усилило16:04 • 5374 просмотра
Odrex "сбрасывает кожу": как одесская клиника перерегистрирует бизнес в попытке уйти от ответственностиPhoto15:49 • 10865 просмотра
Чемпионат мира-2026 впервые в трех странах: что известно о местах, формате и шансах УкраиныPhotoVideo14:17 • 18103 просмотра
Что делать в огороде в декабре: советы для тех, кто не отдыхает зимойPhoto13:53 • 14697 просмотра
Огонь не имеет шансов: украинская компания XENA установила рекорд в пожаротушенииPhoto13:23 • 21000 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Владислав Косиняк-Камыш
Эмманюэль Макрон
Дональд Трамп-младший.
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Румыния
Франция
Реклама
УНН Lite
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе25 ноября, 14:23 • 31041 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ25 ноября, 08:39 • 65369 просмотра
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года24 ноября, 08:11 • 82430 просмотра
Вторая часть "Wicked" бьет рекорды проката24 ноября, 07:49 • 82572 просмотра
Деми Ловато устроила танцы на яхте и рассказала о работе над документальным фильмом22 ноября, 19:12 • 89330 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Дипломатка
Financial Times

Украина вернула еще троих детей из российской оккупации 26 ноября 2025

Киев • УНН

 • 250 просмотра

Украина успешно вернула троих детей из российской оккупации, среди которых двое мальчиков и одна девочка. Дети находились под давлением оккупационных служб и пропаганды, но теперь они в безопасности на подконтрольной территории.

Украина вернула еще троих детей из российской оккупации

На подконтрольную территорию Украины удалось спасти из российской оккупации еще троих детей. Речь идет о двух мальчиках и одной девочке. Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, передает УНН.

Детали

В рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA удалось спасти с ВОТ еще троих украинских детей

- сообщил Ермак.

По его словам, 17-летнего парня удалось вывезти раньше, но его 15-летний брат и 12-летняя сестра вместе с родителями оставались в оккупации. Российские военные угрожали семье, допрашивали родителей и заставляли детей ходить в российскую школу с пропагандой. Но теперь они наконец в безопасности на подконтрольной территории Украины.

16-летний юноша почти четыре года жил под постоянным наблюдением оккупационных служб, которые приходили домой и угрожали семье из-за отказа семьи от российской школы. В конце концов, украинские партнеры помогли парню выехать, и сегодня он уже рядом с родными.

Напомним

Украина вернула из российской оккупации еще одного молодого человека в рамках инициативы Bring Kids Back UA.

Павел Башинский

ОбществоНовости Мира
российская пропаганда
Война в Украине
Андрій Єрмак
Украина