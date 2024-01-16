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Україна потребує передбачуваного фінансування на 2024 рік - фон дер Ляєн у Давосі

Україна потребує передбачуваного фінансування на 2024 рік - фон дер Ляєн у Давосі

Київ • УНН

 • 22685 перегляди

На Всесвітньому економічному форумі президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна потребує стабільних поставок зброї та передбачуваного фінансування до 2024 року. Вона закликала Захід підтримати опір України для стримування майбутніх російських атак.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна потребує стабільних постачань зброї та передбачуваного фінансування протягом 2024 року й надалі. Про це вона сказала на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, передає кореспондент УНН.

Деталі

Фон дер Ляєн зазначила, що Україна може перемогти у цій війні, але для цього захід повинен підтримувати опір українців.

Українцям потрібне передбачуване фінансування протягом 2024 року й надалі. Їм потрібні стабільні постачання зброї для захисту України, щоб повернути свою законну територію. Їм потрібні можливості для стримування майбутніх атак росії. І їм теж потрібна надія,

- сказала фон дер Ляєн.

Доповнення

Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав інші країни Європейського Союзу цьогоріч збільшити військову підтримку України.

ППО та далекобійна зброя: Зеленський у Давосі провів зустріч із Блінкеном16.01.24, 14:50 • 22182 перегляди

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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