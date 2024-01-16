Україна потребує передбачуваного фінансування на 2024 рік - фон дер Ляєн у Давосі

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна потребує стабільних постачань зброї та передбачуваного фінансування протягом 2024 року й надалі. Про це вона сказала на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, передає кореспондент УНН.

Деталі

Фон дер Ляєн зазначила, що Україна може перемогти у цій війні, але для цього захід повинен підтримувати опір українців.

Українцям потрібне передбачуване фінансування протягом 2024 року й надалі. Їм потрібні стабільні постачання зброї для захисту України, щоб повернути свою законну територію. Їм потрібні можливості для стримування майбутніх атак росії. І їм теж потрібна надія, - сказала фон дер Ляєн.

Доповнення

Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав інші країни Європейського Союзу цьогоріч збільшити військову підтримку України.

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