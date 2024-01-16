Украина нуждается в предсказуемом финансировании на 2024 год - фон дер Ляйен в Давосе

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина нуждается в стабильных поставках оружия и предсказуемого финансирования в течение 2024 года и в дальнейшем. Об этом она сказала на Всемирном экономическом форуме в Давосе, передает корреспондент УНН.

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Фон дер Ляйен отметила, что Украина может победить в этой войне, но для этого запад должен поддерживать сопротивление украинцев.

Украинцам нужно предсказуемое финансирование в течение 2024 года и в дальнейшем. Им нужны стабильные поставки оружия для защиты Украины, чтобы вернуть свою законную территорию. Им нужны возможности для сдерживания будущих атак России. И им тоже нужна надежда, - сказала фон дер Ляйен.

Дополнение

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал другие страны Европейского Союза в этом году увеличить военную поддержку Украины.

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