Украина нуждается в предсказуемом финансировании на 2024 год - фон дер Ляйен в Давосе
На Всемирном экономическом форуме президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина нуждается в стабильных поставках оружия и предсказуемого финансирования до 2024 года. Она призвала Запад поддержать сопротивление Украины для сдерживания будущих российских атак.
Люди, чье имущество было повреждено, уже получили по программе еВідновлення 3,2 млрд грн - Шмыгаль
В рамках программы "еВідновлення" подано более 67 тысяч заявок на возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате российской агрессии, а общая сумма выплат составляет 3,2 млрд грн.
ПВО и дальнобойное оружие: Зеленский в Давосе провел встречу с Блинкеном
На Всемирном экономическом форуме Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Государственным секретарем США Энтони Блинкеном, чтобы обсудить сотрудничество в оборонной сфере.
Верховная Рада приняла законопроект о едином электронном реестре военнослужащих
Верховная Рада Украины одобрила законопроект об автоматическом приобретении статуса участника боевых действий и создании электронного реестра военнообязанных, что имеет целью усовершенствовать обработку данных для воинского учета.
Обсудили замороженные активы рф: Зеленский в Давосе встретился с премьер-министром Люксембурга
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Люксембурга Люком Фриденом в Давосе, где обсудил дальнейшее сотрудничество и финансовую поддержку Украины.
Правительство выделяет 792 млн гривен на закупку боеприпасов, тепловизоров и дронов
Кабинет министров Украины выделил 792 миллиона гривен из резервного фонда бюджета страны на закупку боеприпасов, беспилотников и тепловизоров для Сил обороны, о чем сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Суд обязал ГБР открыть дело о злоупотреблениях в Нацбанке
Суд обязал ГБР открыть дело о злоупотреблениях в Нацбанке.
В газохранилищах есть около 11,3 млрд кубометров газа, этого хватит до конца сезона - Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в подземных хранилищах хранится около 11,3 миллиарда кубометров газа, чего достаточно для завершения отопительного сезона.
Объявить врагом №1: КНДР хочет обновить статус Южной Кореи в конституции
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын призвал внести изменения в конституцию страны, чтобы определить Южную Корею как главного врага Пхеньяна.
Производители в ЕС ежегодно теряют около 16 млрд евро из-за контрафакта - исследование
Европейские производители ежегодно теряют около 16 миллиардов евро (17,5 миллиардов долларов) из-за поддельной продукции, согласно исследованию, проведенному Агентством интеллектуальной собственности ЕС. Больше всего от этого страдают такие отрасли, как производство одежды, косметики и игрушек.