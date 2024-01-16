ПВО и дальнобойное оружие: Зеленский в Давосе провел встречу с Блинкеном
На Всемирном экономическом форуме Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Государственным секретарем США Энтони Блинкеном, чтобы обсудить сотрудничество в оборонной сфере.
Верховная Рада приняла законопроект о едином электронном реестре военнослужащих
Верховная Рада Украины одобрила законопроект об автоматическом приобретении статуса участника боевых действий и создании электронного реестра военнообязанных, что имеет целью усовершенствовать обработку данных для воинского учета.
Обсудили замороженные активы рф: Зеленский в Давосе встретился с премьер-министром Люксембурга
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Люксембурга Люком Фриденом в Давосе, где обсудил дальнейшее сотрудничество и финансовую поддержку Украины.
Правительство выделяет 792 млн гривен на закупку боеприпасов, тепловизоров и дронов
Кабинет министров Украины выделил 792 миллиона гривен из резервного фонда бюджета страны на закупку боеприпасов, беспилотников и тепловизоров для Сил обороны, о чем сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Суд обязал ГБР открыть дело о злоупотреблениях в Нацбанке
Суд обязал ГБР открыть дело о злоупотреблениях в Нацбанке.
В газохранилищах есть около 11,3 млрд кубометров газа, этого хватит до конца сезона - Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в подземных хранилищах хранится около 11,3 миллиарда кубометров газа, чего достаточно для завершения отопительного сезона.
Объявить врагом №1: КНДР хочет обновить статус Южной Кореи в конституции
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын призвал внести изменения в конституцию страны, чтобы определить Южную Корею как главного врага Пхеньяна.
Производители в ЕС ежегодно теряют около 16 млрд евро из-за контрафакта - исследование
Европейские производители ежегодно теряют около 16 миллиардов евро (17,5 миллиардов долларов) из-за поддельной продукции, согласно исследованию, проведенному Агентством интеллектуальной собственности ЕС. Больше всего от этого страдают такие отрасли, как производство одежды, косметики и игрушек.
Экономика Китая выросла примерно на 5,2% в 2023 году - премьер
Экономика Китая выросла примерно на 5,2% в 2023 году, немного превысив целевые показатели Пекина.
На жилищно-коммунальные субсидии для украинцев заложено 50 млрд грн - Шмыгаль
По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, украинское правительство выделило 50 миллиардов гривен на жилищно-коммунальные субсидии для граждан, которые в них нуждаются. Упрощенный процесс предоставления субсидий способствует повышению уровня оплаты за коммунальные услуги и поддержке инфраструктуры страны.