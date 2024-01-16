ППО та далекобійна зброя: Зеленський у Давосі провів зустріч із Блінкеном
Київ • УНН
На Всесвітньому економічному форумі Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Державним секретарем США Ентоні Блінкеном, щоб обговорити співпрацю в оборонній сфері.
Президент України Володимир Зеленський на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі зустрівся з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Про це глава держави повідомив у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
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Обговорили подальшу оборонну співпрацю між Україною та Сполученими Штатами. Протиповітряна оборона та далекобійні спроможності є особливо важливими для нашої держави.
Президент України також подякував лідеру США Джо Байдену, Конгресу та всьому американському народу за незмінну й потужну допомогу Україні.
Зеленський у Давосі отримає послання від Байдена із закликом перейти до оборони – ЗМІ16.01.24, 12:28 • 26098 переглядiв
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Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Люксембургу Люком Фріденом у Давосі, де обговорив подальшу співпрацю та фінансову підтримку України.
Нагадаємо
Голова Офісу президента України Андрій Єрмак зустрівся з радником президента США з питань національної безпеки Джейком Салліваном під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі, щоб обговорити оборонні потреби України та ситуацію на фронті.