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Україна почала формувати держзамовлення на наукові розробки в ключових областях, серед них навігація для БпЛА

Україна почала формувати держзамовлення на наукові розробки в ключових областях, серед них навігація для БпЛА

Київ • УНН

 • 14006 перегляди

Вперше в Україні сформовано державне замовлення на наукові розробки: Міністерство цифрової трансформації визначило 25 технічних завдань і тем для роботи дослідників, включаючи навігаційні системи для БпЛА, розпізнавання об'єктів за допомогою ШІ і технологію використання водневого палива.

Держава вперше сформувала замовлення на наукові розробки. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, пише УНН.

Раніше вчені самі вибирали, над якими розробками працювати. Спиралися на свій досвід та інтереси. Державне замовлення на наукові розробки було суто формальністю. Цього року це змінилося

- написав він.

За його словами, Міністерство цифрової трансформації сформували 25 технічних завдань і тем для розробок. У списку — навігаційні системи БпЛА, розпізнавання об’єктів за допомогою ШІ, технології водневого палива та інші.

Безпілотники з другорядних засобів, як вважалось на початку вторгнення, мають стати пріоритетними: в Асоціації шкіл БПЛА розповіли про навчання пілотів 06.04.24, 18:22 • 35055 переглядiв

Він пропонує вченим подавати заявки на конкурс науково-технічних розробок до 7 липня. Долучитися можуть дослідницькі інститути, університети, лабораторії, дослідницькі центри, інноваційні парки та хаби будь-якої форми власності.

А ще тепер дослідники мають більший бюджет на розробку, кураторів від замовників і можуть залучати співфінансування від бізнесу. Процедура конкурсу повністю цифровізована й прозора. Країні треба, щоб більше вчених і наукових команд працювали на користь безпеки, економіки та суспільства. Щоб наукові розробки мали конкретну мету та користь

- додав він.

Нагадаємо

В Україні стартує програма навчання в рекрутингових центрах для підготовки майбутніх пілотів безпілотних літальних апаратів. Вже опрацьовано понад 6600 заявок та 1500 вакансій.

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Анастасія Рябоконь

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