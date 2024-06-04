Міноборони, Victory Drones та United Help Ukraine запустили програму навчання у рекрутингових центрах для майбутніх пілотів БПЛА

Сьогодні, 4 червня Міноборони, Victory Drones та United Help Ukraine презентували проєкт, який націлений на підготовку кандидатів, які рекрутуються на конкретні спеціальності, що пов’язані з БПЛА, передає кореспондент УНН.

Суть ідеї дуже проста - це створення 22 мережевих центрів по всій країні, яка розвивається, вона вже показує дуже добрий результат. Вже понад 6,6 тисяч людей звернулося, близько 1,5 тисяч вакансій підбираються і вже близько 150 людей стали військовослужбовцями

Він каже,що сам процес навчання передбачає можливість онлайн навчання.

Спочатку, людина просто проходить онлайн курси, складає онлайн-тест і вже далі переходить на новий етап - безпосередньо спілкування з фахівцями Victory Drones, щоб далі визначитись із подальшим розвитком дій та взяти на себе зобов’язання далі вчитися та вступити в ЗСУ

Керівник з підготовки Victory Drones Ігор Борохович каже, що навчання також має кілька напрямів, залежно від типу БПЛА:

"Навчання буде мати напрямки: мультироторні БПЛА, FPV-дрони, БПЛА літакового типу та бомбові дрони".

Борохович додає, що у майбутньому планують готувати інженерів, саме з ремонту та експлуатації БПЛА та роботизованих комплексів.

Програма буде таким чином розрахована, що тільки 4 повних днів буде присвячено тактичній медицині, системам РЕБ, управлінню найпопулярнішими дронами та багато цікавого

Міноборони зазначило, що на період онлайн-навчання людина не матиме жодного бронювання.

Поки людина вчиться онлайн та не отримала рекомендаційного листа від конкретної військової частини, то жодних преференцій ця людина немає. Це наш принциповий підхід у всіх рекрутингових центрах