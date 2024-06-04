Міноборони, Victory Drones та United Help Ukraine запустили програму навчання у рекрутингових центрах для майбутніх пілотів БПЛА
Київ • УНН
В Україні стартує програма навчання в рекрутингових центрах для підготовки майбутніх пілотів безпілотних літальних апаратів. Вже опрацьовано понад 6600 заявок та 1500 вакансій.
Сьогодні, 4 червня Міноборони, Victory Drones та United Help Ukraine презентували проєкт, який націлений на підготовку кандидатів, які рекрутуються на конкретні спеціальності, що пов’язані з БПЛА, передає кореспондент УНН.
Суть ідеї дуже проста - це створення 22 мережевих центрів по всій країні, яка розвивається, вона вже показує дуже добрий результат. Вже понад 6,6 тисяч людей звернулося, близько 1,5 тисяч вакансій підбираються і вже близько 150 людей стали військовослужбовцями
Він каже,що сам процес навчання передбачає можливість онлайн навчання.
Спочатку, людина просто проходить онлайн курси, складає онлайн-тест і вже далі переходить на новий етап - безпосередньо спілкування з фахівцями Victory Drones, щоб далі визначитись із подальшим розвитком дій та взяти на себе зобов’язання далі вчитися та вступити в ЗСУ
Керівник з підготовки Victory Drones Ігор Борохович каже, що навчання також має кілька напрямів, залежно від типу БПЛА:
"Навчання буде мати напрямки: мультироторні БПЛА, FPV-дрони, БПЛА літакового типу та бомбові дрони".
Борохович додає, що у майбутньому планують готувати інженерів, саме з ремонту та експлуатації БПЛА та роботизованих комплексів.
Програма буде таким чином розрахована, що тільки 4 повних днів буде присвячено тактичній медицині, системам РЕБ, управлінню найпопулярнішими дронами та багато цікавого
Міноборони зазначило, що на період онлайн-навчання людина не матиме жодного бронювання.
Поки людина вчиться онлайн та не отримала рекомендаційного листа від конкретної військової частини, то жодних преференцій ця людина немає. Це наш принциповий підхід у всіх рекрутингових центрах
Він наголосив, якщо людина вже отримала свою першу повістку, не "бойову", то вона може звернутись до рекрутингового центру, щоб їй допомогли знайти "своє призначення", а потім звернутись до ТЦК та СП не просто з документами, а з рекомендаційним листом на контрактну службу.
Нагадаємо
Майже кожен п'ятий кандидат, який звертається до призовних центрів української армії - жінка. Водночас, питомий відсоток жінок в ЗСУ наразі менший, ніж 5%, повідомив уповноважений представник Міністерства оборони України з питань комплектування.