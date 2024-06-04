Минобороны, Victory Drones и United Help Ukraine запустили программу обучения в рекрутинговых центрах для будущих пилотов БПЛА
Киев • УНН
В Украине стартует программа обучения в рекрутинговых центрах для подготовки будущих пилотов беспилотных летательных аппаратов. Уже обработано более 6600 заявок и 1500 вакансий.
Сегодня, 4 июня Минобороны, Victory Drones и United Help Ukraine презентовали проект, который нацелен на подготовку кандидатов, которые рекрутируются на конкретные специальности, связанные с БПЛА, передает Корреспондент УНН.
Суть идеи очень проста-это создание 22 сетевых центров по всей развивающейся стране, она уже показывает очень хороший результат. Уже более 6,6 тысяч человек обратилось, около 1,5 тысяч вакансий подбираются и уже около 150 человек стали военнослужащими
Он говорит,что сам процесс обучения предполагает возможность онлайн обучения.
Сначала, человек просто проходит онлайн курсы, составляет онлайн-тест и уже дальше переходит на новый этап - непосредственно общение со специалистами Victory Drones, чтобы дальше определиться с дальнейшим развитием действий и взять на себя обязательства дальше учиться и вступить в ВСУ
Руководитель по подготовке Victory Drones Игорь Борохович говорит, что обучение также имеет несколько направлений, в зависимости от типа БПЛА:
""Обучение будет иметь направления: мультироторные БПЛА, FPV-дроны, БПЛА самолетного типа и бомбовые дроны".
Борохович добавляет, что в будущем планируют готовить инженеров, именно по ремонту и эксплуатации БПЛА и роботизированных комплексов.
Программа будет таким образом рассчитана, что только 4 полных дня будет посвящено тактической медицине, системам РЭБ, управлению самыми популярными дронами и много интересного
Минобороны отметило, что на период онлайн-обучения человек не будет иметь никакого бронирования.
Пока человек учится онлайн и не получил рекомендательное письмо от конкретной воинской части, то никаких преференций этот человек нет. Это наш принципиальный подход во всех рекрутинговых центрах
Он подчеркнул, если человек уже получил свою первую повестку, не "боевую", то он может обратиться в рекрутинговый центр, чтобы ему помогли найти "свое назначение", а затем обратиться в ТЦК и СП не просто с документами, а с рекомендательным письмом на контрактную службу.
Напомним
Почти каждый пятый кандидат, который обращается в призывные центры украинской армии - женщина. В то же время, удельный процент женщин в ВСУ сейчас меньше, чем 5%, сообщил уполномоченный представитель Министерства обороны Украины по вопросам комплектования.
В Минобороны рассказали о проценте обращений женщин в центры рекрутинга
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