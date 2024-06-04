Минобороны, Victory Drones и United Help Ukraine запустили программу обучения в рекрутинговых центрах для будущих пилотов БПЛА

Сегодня, 4 июня Минобороны, Victory Drones и United Help Ukraine презентовали проект, который нацелен на подготовку кандидатов, которые рекрутируются на конкретные специальности, связанные с БПЛА, передает Корреспондент УНН.

Суть идеи очень проста-это создание 22 сетевых центров по всей развивающейся стране, она уже показывает очень хороший результат. Уже более 6,6 тысяч человек обратилось, около 1,5 тысяч вакансий подбираются и уже около 150 человек стали военнослужащими - говорит уполномоченный представитель Министерства обороны Украины по вопросам рекрутинга Алексей Бежевец.

Он говорит,что сам процесс обучения предполагает возможность онлайн обучения.

Сначала, человек просто проходит онлайн курсы, составляет онлайн-тест и уже дальше переходит на новый этап - непосредственно общение со специалистами Victory Drones, чтобы дальше определиться с дальнейшим развитием действий и взять на себя обязательства дальше учиться и вступить в ВСУ - подчеркивает Бежевец.

Руководитель по подготовке Victory Drones Игорь Борохович говорит, что обучение также имеет несколько направлений, в зависимости от типа БПЛА:

""Обучение будет иметь направления: мультироторные БПЛА, FPV-дроны, БПЛА самолетного типа и бомбовые дроны".

Борохович добавляет, что в будущем планируют готовить инженеров, именно по ремонту и эксплуатации БПЛА и роботизированных комплексов.

Программа будет таким образом рассчитана, что только 4 полных дня будет посвящено тактической медицине, системам РЭБ, управлению самыми популярными дронами и много интересного - добавил он.

Минобороны отметило, что на период онлайн-обучения человек не будет иметь никакого бронирования.

Пока человек учится онлайн и не получил рекомендательное письмо от конкретной воинской части, то никаких преференций этот человек нет. Это наш принципиальный подход во всех рекрутинговых центрах - говорит Бежевец.

Он подчеркнул, если человек уже получил свою первую повестку, не "боевую", то он может обратиться в рекрутинговый центр, чтобы ему помогли найти "свое назначение", а затем обратиться в ТЦК и СП не просто с документами, а с рекомендательным письмом на контрактную службу.

Напомним

Почти каждый пятый кандидат, который обращается в призывные центры украинской армии - женщина. В то же время, удельный процент женщин в ВСУ сейчас меньше, чем 5%, сообщил уполномоченный представитель Министерства обороны Украины по вопросам комплектования.