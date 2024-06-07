Украина начала формировать госзаказ на научные разработки в ключевых областях, средних навигация для БпЛА

Государство впервые сформировало заказы на научные разработки. Об этом сообщил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, пишет УНН.

Ранее ученые сами выбирали, над какими разработками работать. Опирались на свой опыт и интересы. Государственный заказ на научные разработки был сугубо формальностью. В этом году все изменилось - написал он.

По его словам, министерство цифровой трансформации сформировали 25 технических задач и тем для разработок. В списке-навигационные системы БпЛА, распознавание объектов с помощью ИИ, технологии водородного топлива и другие.

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Он предлагает ученым подавать заявки на конкурс научно-технических разработок до 7 июля. Приобщиться могут исследовательские институты, университеты, лаборатории, исследовательские центры, инновационные парки и хабы любой формы собственности.

А что теперь исследователи имеют больший бюджет на разработку, кураторов от заказчиков и могут привлекать софинансирование от бизнеса. Процедура конкурса полностью цифровизирована и прозрачна. Стране нужно, чтобы больше ученых и научных команд работали в пользу безопасности, экономики и общества. Чтобы научные разработки имели конкретную цель и пользу - добавил он.

Напомним

В Украине стартует программа обучения в рекрутинговых центрах для подготовки будущих пилотов беспилотных летательных аппаратов. Уже обработано более 6600 заявок и 1500 вакансий.

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