Правительство возобновляет ежегодные гранты для молодых ученых и докторов наук

Сегодня Кабмин принял проект указа "О внесении изменений в некоторые Указы Президента Украины относительно ежегодных грантов Президента Украины молодым ученым и докторам наук". Документ восстанавливает предоставление 77 ежегодных грантов Президента для поддержки научных исследований молодых ученых и 20 ежегодных грантов для осуществления научных исследований докторами наук. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Минобразования.

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Отныне будет восстановлено: начиная с 2025 года - конкурсные отборы, а с 2026 года - предоставление грантов Президента Украины для молодых ученых и грантов Президента Украины докторам наук для проведения научных исследований по результатам таких конкурсов.

Как сообщается, будет заниматься проведением конкурсов научных проектов на получение грантов Национальный фонд исследований. Ранее конкурсы научных проектов проводились Государственным фондом фундаментальных исследований.

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