Беспилотники из второстепенных средств, как считалось в начале вторжения, должны стать приоритетными: в Ассоциации школ БПЛА рассказали об обучении пилотов

Де-юре признание школ БПЛА продвигается очень медленно. Одна из целей - это создание Ассоциации в партнерстве с Главным управлением государственной авиации Украины, Главным управлением беспилотных систем Генерального Штаба ВСУ и, в частности представителями Кабмина, МОН и разработка учебных программ в соответствии с юридически правовых норм, которые бы отвечали требованиям времени и запросам ВСУ. Об этом в интервью журналисту УНН рассказал член Совета Независимой Ассоциации школ БПЛА Украины и руководитель школы "Eye in the Sky/Небесное Око" Сергей Савченко.

Сколько школ БПЛА в Украине? Сколько школ входит в Ассоциацию?

Мы как ассоциация школ БПЛА Украины были созданы в декабре 2023 года совместными усилиями гражданских школ подготовки операторов БПЛА, большинство которых ведет свою деятельность с начала полномасштабной агрессии рф против Украины - с марта-апреля 2022 года. Некоторые школы занимались обучением на беспилотных системах еще задолго до февраля 2022 года. Сейчас в наших рядах присутствуют 15 школ и эта цифра растет каждый месяц. Нам известно об около 40 гражданских школ, которые занимаются обучением на беспилотных летательных аппаратах различных типов.

Сколько времени длится обучение? И интересуются ли женщины таким обучением?

В зависимости от типа БПЛА срок обучения может колебаться от 1 недели до нескольких месяцев. Среди выпускников наших школ бесспорно есть и женщины, как и среди инструкторов. Искусные пилотесы и прекрасные специалисты, но относительный процент от общего количества невелик.

В целом же на сегодня подавляющее большинство наших курсантов составляют действующие бойцы ВСУ всех родов войск, в том числе и спецназовцы, бойцы теробороны, национальной полиции, нацгвардии, пограничники и тому подобное.

Люди каких специальностей чаще всего изъявляют желание учиться на операторов дронов? Каким специалистам вы отдаете предпочтение?

Мы готовы обучать всех - война не спрашивает сколько у тебя дипломов, но есть определенные критерии отбора, особенно при пилотировании FPV-дронов, они связаны в первую очередь с устойчивым вестибулярным аппаратом курсантов. А общие - это в первую очередь желание учиться и познавать новое, мотивация уничтожать русню, быть более эффективным на поле боя. Конечно, базовый уровень образования или специальность имеет большое значение - это влияет насколько быстро курсанты в группе могут освоить программу, но в кейсах наших коллег есть искусные пилоты, которые пришли учиться не умея даже писать (бывает, и такое в наше время всеобщей грамотности), но имея огромную мотивацию и желание (благодаря терпению инструкторов этой школы) они стали прекрасными специалистами.

Как именно проходит обучение? Это какая-то универсальная подготовка, или готовят по определенным направлениям/моделям?

Как машины бывают разные, так и дроны бывают разные, но их можно разделить на определенные направления - это классические гражданские дроны типа Mavic или AUTEL, которые используют на фронте, FPV-дроны, тяжелые дроны и беспилотные летательные аппараты и комплексы типа крыло. Конечно они все имеют отличия и конечно все они имеют свои программы обучения.

Так или иначе, все типы дистанционно управляемых аппаратов, которые есть в наличии или разработаны нашими (украинскими) разработчиками представлены в учебных программах наших школ или учебных центрах при производителях этих дистанционно управляемых систем.

Происходит ли это обучение за счет государства? Сколько стоит подготовить одного оператора БПЛА?

Если говорить о государственном финансировании гражданских школ, которые занимаются подготовкой военных, то это предполагает большую ответственность за потраченные средства перед налогоплательщиками в первую очередь. Ставя на первое место качество обучения мы можем взять эту честь и ответственность. Мы готовы коммуницировать и коммуницируем с государством по этому вопросу.

Однако, мы понимаем, что чтобы это произошло, надо, чтобы государство было убеждено в том, что специалисты, которые выходят из стен наших школ, соответствуют тем требованиям, которые оно выставляет для выпускников подобных заведений. Как школы де-факто большинство школ-членов Ассоциации состоялись весной 2022 года, являются участниками проекта "Армия дронов", финансирование которого происходило за счет UNITED 24. За это время школами было подготовлено более 20 тысяч курсантов за очень короткий срок, когда это было необходимо.

У нас есть не только желание, но и опыт, но де-юре признание школ продвигается очень медленно. Кстати, одна из целей - это создание Ассоциации в партнерстве с Главным Управлением государственной авиации Украины (ГУГАУ), Главным управлением беспилотных систем (ГУБС) Генерального Штаба ВС Украины, представителями Кабинета министров Украины, МОН и производителями - синхронизация и разработка учебных программ в соответствии с юридически правовыми нормами, которые существуют в настоящее время в Украине, и которые бы отвечали требованиям времени и запросам ВСУ. Когда это произойдет тогда, по моему мнению, может идти речь о юридическом признании и государственном финансировании. Мы активно работаем в этом направлении.

Теперь обучение в наших школах происходит преимущественно за волонтерский счет, за средства учредителей, за донаты меценатов или производителей, личные средства военнослужащих если не получается по другому. Каждая школа самостоятельно решает и находит пути финансирования. Относительно стоимости обучения, то в разных школах разные цены, которые отличаются от типа БПЛА, программы и срока обучения, но во всех ценник приемлемый если можно так говорить.

На каком этапе разработка учебных программ и создание Ассоциации в партнерстве с ГУГАУ, ГУБС, представителями Кабмина, МОН?

Со всеми ними у нас были встречи и даже происходило несколько совместных встреч всех этих ведомств условно говоря. Когда мы все вместе встречались и думали над тем, как нам правильно сделать тот или иной момент. Заинтересованность и у государства, и у Главного управлением беспилотных систем (ГУБС), и у Главного управлением государственной авиации Украины (ГУГАУ), безусловно есть, но мы понимаем, что это путь для того, чтобы привести все к единому знаменателю. Единый знаменатель - это нормативные акты, то, что у нас есть и чем мы руководствуемся при использовании воздушного пространства - за это отвечает ГУГАУ.

То, что нужно нашим военным - это требования, которые не предъявляет, а которые были бы желательны со стороны Главного управлением беспилотных систем. Не всегда это укладывается в те рамки, которые может позволить себе ГУГАУ, потому что руководствуется законами и подзаконными актами, которые они не в состоянии изменить, поэтому для этого должен быть Кабмин, который понимает, что нужно внести изменения в законодательство для того, чтобы сделать этот путь не таким тернистым.

Поэтому это очень плодотворные встречи, их у нас уже было несколько. Контуры своей работы, как Ассоциации беспилотной авиации мы наметили. Мы понимаем, что нам нужно сделать, чтобы соответствовать нормам ГУДАУ, и соответствовать требованиям ГУБСа, то есть ВСУ и мы сейчас над этим очень активно работаем. У нас есть сейчас вопрос по выходу в плоскость сертификации школ, которые были бы сертифицированы, как учебные заведения, которые могут предоставлять обучение в условиях военного положения. Это удовлетворит ГУГАУ. У нас есть представители, которые общаются с МОН для создания единой программы обучения, которая бы удовлетворила ГУДДАУ и ГУПС. То есть мы создаем систему, комплекс.

Что изменилось после решения создать в структуре ВСУ Сил беспилотных систем?

Пока рано что-то говорить о том, что изменилось, но очень надеемся на то, что беспилотные системы из второстепенных средств, как считалось в начале полномасштабного вторжения, станут приоритетными. Как в свое время Вторую мировую войну называли войной танков, то эту войну уже окрестили войной дронов. Очень хорошо, что у руководства государства и ВСУ есть понимание этого процесса. В свою очередь, мы глубоко убеждены, что преимущество в этой войне получит тот, кто будет ловчее в технологическом плане. По количеству человеческих ресурсов у нас просто нет другого выхода, чем становиться государством с более технологичной армией. Нашим преимуществом является гибкость обучения, скорость изменений и диверсифицированный подход обучения на различные типы и системы, которых за последние 2 года появилось очень много. Как Ассоциация школ БПЛА Украины ставим своей целью построение качественной системы обучения, которая бы удовлетворяла потребности ВСУ в первоклассных пилотах с навыками использования самых передовых разработок.

Есть потребность в классных инженерах. Многие из школ приобщают к своему обучению действующих военных, чтобы чувствовать потребности фронта и изменения, которые происходят "на передке". Многие готовы брать на работу демобилизованных военных, даже без опыта управления, но с талантом к преподаванию и желанием учиться - это социально ответственный подход, по моему мнению

Какие задачи поставлены перед школами БПЛА?

Не могу сказать за все школы, но выведенные общим решением всех школ приоритетами, целями и задачами нашей Ассоциации является формирование единого информационного и учебного пространства для всех школ, единого стандарта обучения, единых критериев оценки обучения и как следствие этого повышение качества подготовки курсантов, безопасности при использовании беспилотных авиационных комплексов во время выполнения задач. И главное - сохранение жизней наших военных.

Известно сколько людей после обучения готовы, или пошли в Силы беспилотных систем?

Мы уже говорили, что подавляющее большинство наших курсантов - это действующий военные, а те кто не военные - это именно те, кто задумывался над тем, что он будет делать когда он будет призван в ряды ВСУ или те, кто уже знает, что они пойдут и хотят получить реальные навыки знания в управлении беспилотных систем.

Сколько операторов БПЛА стали выпускниками школ с начала 2022 года?

Большинство наших школ были и есть участниками проектов Victory Drones и "Армия дронов". Согласно информации, которая была обнародована в целом только по проекту "Армия дронов" гражданские школы в целом обучили более 19 000 человек и эта цифра постоянно растет.