Україна отримала гранти від Японії та Норвегії у 760 млн доларів
Київ • УНН
Україна отримала $760 млн грантів від Японії та Норвегії в рамках проекту Світового банку PEACE.
До держбюджету надійшло 760 млн доларів гранту від Японії та Норвегії в рамках проекту Світового банку PEACE. Про це середу повідомило міністерство фінансів України, передає УНН.
До загального фонду Держбюджету України надійшло 760 млн доларів США на безповоротній основі, як другий грант Шостого додаткового фінансування в рамках проекту Світового банку "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" (PEACE in Ukraine). Обсяг додаткового фінансування складається з грантів Урядів Японії та Норвегії (465 млн дол США та 295 млн дол США відповідно)
Як зазначається, кошти підуть на часткову компенсацію видатків Держбюджету, не пов’язаних зі сферою безпеки та оборони, зокрема на пенсійні виплати, виплати працівникам ДСНС та оплату праці педагогів.
"З початку повномасштабного вторгнення уряди Японії та Норвегії неодноразово демонстрували Україні свою непохитну підтримку та солідарність. Допомога міжнародних партнерів є критично важливою для фінансування соціальної сфери України під час війни. Вдячний партнерам за готовність допомагати та активно співпрацювати у вирішальний для України час", – наголосив міністр фінансів України Сергій Марченко.
У 2024 році Україна отримала вже близько 1,2 млрд дол США зовнішньої фінансової допомоги від донорів через проекти Світового банку. З них майже 75% - гранти.
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