Украина получила гранты от Японии и Норвегии в 760 млн долларов

В госбюджет поступило 760 млн долларов гранта от Японии и Норвегии в рамках проекта Всемирного банка PEACE. Об этом среду сообщило министерство финансов Украины, передает УНН.

В общий фонд Госбюджета Украины поступило 760 млн долларов США на безвозвратной основе, как второй грант Шестого дополнительного финансирования в рамках проекта Всемирного банка "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине" (PEACE in Ukraine). Объем дополнительного финансирования состоит из грантов Правительств Японии и Норвегии (465 млн долл США и 295 млн долл США соответственно) - говорится в сообщении Минфина.

Как отмечается, средства пойдут на частичную компенсацию расходов Госбюджета, не связанных со сферой безопасности и обороны, в частности на пенсионные выплаты, выплаты работникам ГСЧС и оплату труда педагогов.

"С начала полномасштабного вторжения правительства Японии и Норвегии неоднократно демонстрировали Украине свою непоколебимую поддержку и солидарность. Помощь международных партнеров является критически важной для финансирования социальной сферы Украины во время войны. Благодарен партнерам за готовность помогать и активно сотрудничать в решающее для Украины время", - подчеркнул министр финансов Украины Сергей Марченко.

В 2024 году Украина получила уже около 1,2 млрд долл США внешней финансовой помощи от доноров через проекты Всемирного банка. Из них почти 75% - гранты.

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