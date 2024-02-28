Украина получила гранты от Японии и Норвегии в 760 млн долларов
Киев • УНН
Украина получила $760 млн грантов от Японии и Норвегии в рамках проекта Всемирного банка PEACE.
В госбюджет поступило 760 млн долларов гранта от Японии и Норвегии в рамках проекта Всемирного банка PEACE. Об этом среду сообщило министерство финансов Украины, передает УНН.
В общий фонд Госбюджета Украины поступило 760 млн долларов США на безвозвратной основе, как второй грант Шестого дополнительного финансирования в рамках проекта Всемирного банка "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине" (PEACE in Ukraine). Объем дополнительного финансирования состоит из грантов Правительств Японии и Норвегии (465 млн долл США и 295 млн долл США соответственно)
Как отмечается, средства пойдут на частичную компенсацию расходов Госбюджета, не связанных со сферой безопасности и обороны, в частности на пенсионные выплаты, выплаты работникам ГСЧС и оплату труда педагогов.
"С начала полномасштабного вторжения правительства Японии и Норвегии неоднократно демонстрировали Украине свою непоколебимую поддержку и солидарность. Помощь международных партнеров является критически важной для финансирования социальной сферы Украины во время войны. Благодарен партнерам за готовность помогать и активно сотрудничать в решающее для Украины время", - подчеркнул министр финансов Украины Сергей Марченко.
В 2024 году Украина получила уже около 1,2 млрд долл США внешней финансовой помощи от доноров через проекты Всемирного банка. Из них почти 75% - гранты.
Кабмин работает над расширением программы компенсаций за приобретенную отечественную технику - Шмыгаль26 февраля 2024, 14:06 • 24736 просмотров
Украина получила гранты от Японии и Норвегии в 760 млн долларов
Украина получила $760 млн грантов от Японии и Норвегии в рамках проекта Всемирного банка PEACE.
Байден подпишет указ, ограничивающий продажу персональных данных американцев
Белый дом готовится подписать указ, который запретит брокерам данных и другим компаниям продавать американские данные организациям во враждебных иностранных государствах, таких как Китай и Россия.
Британская разведка проанализировала влияние войны на отношения рф со странами постсоветского лагеря
Анализ британской разведки показывает, что вторжение россии в Украину уменьшило ее влияние на постсоветские страны.
В рф открыто более 4 тыс. производств против украинских военнопленных
Против украинских военнопленных в России возбуждено более 4 000 уголовных дел, из которых более 200 уже осуждены.
Глава МИД Литвы о возможной отправке западных войск в Украину: инициатива достойна внимания
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что инициатива президента Франции Эммануэля Макрона обсудить ввод западных войск в Украину заслуживает внимания.
Зеленский предложил провести Украинско-Балканский оборонно-промышленный форум
Президент Зеленский предложил провести первый украинско-балканский оборонно-промышленный форум для усиления сотрудничества и потенциального совместного производства оружия.
Нидерланды заказали у Чехии 9 САУ DITA для помощи Украине
Нидерланды заказывают 9 зенитно-ракетных комплексов DITA у Чехии в рамках пакета помощи Украине.
В Севастополе сообщили о громком взрыве: слышали в разных районах
В разных районах Севастополя во временно оккупированном Крыму слышали громкий взрыв, сообщают местные телеграм-каналы.
Папу Франциска обследуют в больнице в Риме из-за гриппа - СМИ
Папа Франциск был доставлен в больницу в Риме для обследования в связи с заболеванием гриппом.
Зеленский и премьер Албании открыли саммит Украина - Юго-Восточная Европа
В Тиране, Албания, начался саммит Украина-Юго-Восточная Европа, посвященный двухлетию с начала полномасштабной войны России против Украины, на котором президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил премьер-министра Албании за поддержку.