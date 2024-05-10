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Україна очікує, що ЄС схвалить переговорну рамку наприкінці червня - Стефанішина

Україна очікує, що ЄС схвалить переговорну рамку наприкінці червня - Стефанішина

Київ • УНН

 • 26220 перегляди

Україна виконала всі свої зобов'язання щодо переговорів про членство в ЄС, і рішення про затвердження рамок переговорів очікується на основі консенсусу між лідерами ЄС після виборів до Європейського парламенту наприкінці червня, як і було домовлено, з усіма необхідними документами, готовими до кінця травня.

Рішення про затвердження переговорної рамки з ЄС очікується у кінці червня після виборів Європарламенту, за домовленістю з лідерами ЄС. Україна виконала всі свої зобов’язання у межах цих переговорів, і всі необхідні документи будуть готові до кінця травня. Про це заявила віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина під час трансляції з парламенту, оприлюдненій нардепом Олексієм Гончаренком, передає кореспондент УНН.

Саме рішення про затвердження переговорної рамки могло би бути ухвалене в березні цього року. Водночас, за домовленістю з лідерами ЄС, з керівниками європейських інституцій, ми домовилися, що це рішення буде ухвалене консенсусом після виборів Європарламенту в кінці червня цього року. Фактично на рівні переговорів та роботи Україна виконала всі свої зобов’язання

- заявила Стефанішина.

Вона додала, що в кінці травня всі необхідні документи будуть готові. На сьогодні Україна має досить позитивні очікування, які були затверджені президенткою Європейської комісії.

Мецола з оптимізмом очікує, що переговорна рамка буде прийнята у червні країнами ЄС09.05.24, 17:19 • 18766 переглядiв

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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