Украина ожидает, что ЕС одобрит переговорную рамку в конце июня - Стефанишина

Решение об утверждении переговорной рамки с ЕС ожидается в конце июня после выборов в Европарламент, по договоренности с лидерами ЕС. Украина выполнила все свои обязательства в рамках этих переговоров, и все необходимые документы будут готовы до конца мая. Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина во время трансляции из парламента, обнародованной нардепом Алексеем Гончаренко, передает корреспондент УНН.

Само решение об утверждении переговорной рамки могло бы быть принято в марте этого года. В то же время, по договоренности с лидерами ЕС, с руководителями европейских институтов, мы договорились, что это решение будет принято консенсусом после выборов Европарламента в конце июня этого года. Фактически на уровне переговоров и работы Украина выполнила все свои обязательства - заявила Стефанишина.

Она добавила, что в конце мая все необходимые документы будут готовы. На сегодня Украина имеет достаточно позитивные ожидания, которые были утверждены президентом Европейской комиссии.

Мецола с оптимизмом ожидает, что переговорная рамка будет принята в июне странами ЕС