Україна і Туреччина продовжили лібералізацію вантажних перевезень до закінчення війни - Кубраков
Київ • УНН
Міністр інфраструктури України повідомив, що лібералізація вантажних перевезень між Україною та Туреччиною триватиме до кінця війни завдяки відповідному рішенню міністерств інфраструктури обох країн.
Лібералізація вантажних перевезень між Україною та Туреччиною буде діяти принаймні до кінця війни. Про це у соцмережі Х написав Міністр інфраструктури Олександр Кубраков, передає УНН.
Лібералізація вантажних перевезень між 🇺🇦 та 🇹🇷 діятиме принаймні до кінця війни. Команда Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України і Міністерство транспорту та інфраструктури Туреччини ухвалили на засіданні відповідне рішення.
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Кубраков також подякував турецькому колезі з міністерства транспорту та інфраструктури Абдулкадірі Уралоглу за конструктивну співпрацю в розвитку економік обох країн.
Та зауважив, що продовження лібералізації перевезень є прикладом прийняття рішень на основі цифр і точних показників щодо позитивного впливу на ринок двосторонніх перевезень.
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